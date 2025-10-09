Двое военных из Дагестана убиты на Украине

Юзбег Муртузалиев и Руслан Насиров из Дербентского района убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти назвали как минимум 1596 убитых бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 8 октября представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 1594 бойцов из Дагестана.

В Дербентском районе вручены государственные награды семьям погибших военнослужащих. Глава Дербентского района Мавсум Рагимов вручил ордена Мужества родным погибших бойцов. Ордена получили близкие старшего сержанта Муртузалиева Юзбега Гаджибековича из села Салик и рядового Насирова Руслана Замиятдиновича из села Деличобан, информирует глава Дербентского района в Telegram-канале. Подробности биографий и гибели бойцов в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1596 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".