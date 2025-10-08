Двое бойцов из Дагестана убиты в зоне СВО
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Меджид Мусаев и Сергей Павленко из Каспийска убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти назвали как минимум 1594 убитых бойцов из Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", к 8 октября представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 7550 бойцов с юга России. Известны данные по меньшей мере 1592 убитых военных из Дагестана.
В военном комиссариате Каспийска состоялась церемония вручения государственных наград, погибшим при исполнении воинского долга в зоне СВО. Ордена Мужества были переданы родным рядового Меджида Мусаева и рядового Сергея Павленко, сообщает администрация Каспийска в своем Telegram-канале. Подробности биографии и гибели бойцов в публикации не приведены.
Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1594 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
