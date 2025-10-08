Боец из Дагестана убит на Украине
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Тимур Эмеев из Казбековского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти назвали как минимум 1592 убитого там комбатанта из Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", к 7 октября представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 7550 бойцов с юга России. Известны данные по меньшей мере 1591 убитого военного из Дагестана.
В администрации Казбековского района состоялась церемония вручения государственных наград родственникам погибшего военнослужащего. В мероприятии приняли участие главы администрации и военного комиссара. Орденом Мужества посмертно был награжден уроженец района Тимур Эмеев, сообщает администрация Казбековского района в своем Telegram - канале.
Других подробностей биографии бойца в пресс-релизе не приводится.
Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1592 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.