16:57, 7 октября 2025

Двое бойцов из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Герей Заманов и Махач Селимов из Ахтынского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти назвали как минимум 1591 убитого комбатанта из Дагестана. 

Как писал "Кавказский узел", к 6 октября представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 7550 бойцов с юга России. Известны данные по меньшей мере 1589 убитых военных из Дагестана. 

Имена еще двоих убитых на Украине военнослужащих обнародовал сегодня глава Ахтынского района Абдул-Керим Палчаев, отчитавшись о вручении их родственникам посмертных наград. 

Герей Заманов из села Кака и Махач Селимов из села Ахты награждены орденами Мужества посмертно, говорится в сообщении официального Telegram-канала администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1591 военнослужащего из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Автор: "Кавказский узел"

