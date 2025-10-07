Двое бойцов из Дагестана убиты на Украине
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Герей Заманов и Махач Селимов из Ахтынского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти назвали как минимум 1591 убитого комбатанта из Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", к 6 октября представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 7550 бойцов с юга России. Известны данные по меньшей мере 1589 убитых военных из Дагестана.
Имена еще двоих убитых на Украине военнослужащих обнародовал сегодня глава Ахтынского района Абдул-Керим Палчаев, отчитавшись о вручении их родственникам посмертных наград.
Герей Заманов из села Кака и Махач Селимов из села Ахты награждены орденами Мужества посмертно, говорится в сообщении официального Telegram-канала администрации.
Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1591 военнослужащего из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
