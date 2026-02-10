Ахмат Кадыров получил второе за месяц новое назначение

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Старший сын Рамзана Кадырова, ставший в январе вице-премьером Чечни, назначен курировать в республике сферу образования. Сам Ахмат Кадыров законченного высшего образования еще не имеет.

Как писал "Кавказский узел", 15 января парламент Чечни утвердил назначения вице-премьерами республики старшего сына Рамзана Кадырова Ахмата Кадрова и главу Миннацинформа Чечни Ахмеда Дудаева. Таким образом они оба избавились от приставки "исполняющий обязанности" перед новыми должностями.

5 января Рамзан Кадыров назначил исполняющими обязанности вице-премьеров Чечни своего старшего сына Ахмата Кадырова и главу Миннацинформа Чечни Ахмеда Дудаева. Оба при этом сохранили действующие министерские посты: Дудаев - министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни, а 20-летний Ахмат Кадыров с мая 2024 года возглавляет министерство физической культуры и спорта Чечни.

О своем новом назначении Ахмат Кадыров-младший сообщил сегодня в Telegram, заметив, что отец доверил ему “курировать это важнейшее направление”. “Сфера образования всегда была и остается одним из краеугольных камней развития нашего общества и государства”, - заявил он, комментируя назначение.

В новом статусе Кадыров-младший отчитался о встрече с министром образования Чечни Хож-Бауди Дааевым. Кроме того, он провел встречу с руководителями вузов республики, объявив ректорам о поручении отца - “повысить качество всех уровней образования и науки”, следует из публикации официального чеченского информагентства “Грозный-Информ”.

Сам Ахмат Кадыров, курирующий образовательную сферу, не имеет законченного высшего образования. В 2022 году он был зачислен на юридический факультет Чеченского государственного университета имени А.А. Кадырова, где обучается “по настоящее время”, указано в биографии чиновника на сайте возглавляемого им Минспорта Чечни.

В ноябре 2023 года, когда на тот момент еще 18-летний сын Ахмат Кадыров был назначен первым замминистра по физической культуре, спорту и молодежной политике республики, опрошенные "Кавказским узлом" юристы указали на нарушения положений республиканского закона. По закону должность такого уровня не может занимать человек без полного высшего образования.

В декабре 2025 года стало известно, что Ахмат Кадыров пожертвовал более 18 миллионов рублей семьям погорельцев. Пользователи соцсети поинтересовались, когда он успел заработать такие суммы.

Практически вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. У Рамзана Кадырова 10 родных детей - четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах) и шесть дочерей (Айшат, Карина (Хадижат), Хеди (Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат). Кто из родственников, друзей и односельчан Рамзана Кадырова продвинулся по карьерной лестнице, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".