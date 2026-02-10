×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:54, 10 февраля 2026

Ахмат Кадыров получил второе за месяц новое назначение

Ахмат Кадыров. Фото: Telegram / K95

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Старший сын Рамзана Кадырова, ставший в январе вице-премьером Чечни, назначен курировать в республике сферу образования. Сам Ахмат Кадыров законченного высшего образования еще не имеет.

Как писал "Кавказский узел", 15 января парламент Чечни утвердил назначения вице-премьерами республики старшего сына Рамзана Кадырова Ахмата Кадрова и главу Миннацинформа Чечни Ахмеда Дудаева. Таким образом они оба избавились от приставки "исполняющий обязанности" перед новыми должностями. 

5 января Рамзан Кадыров назначил исполняющими обязанности вице-премьеров Чечни своего старшего сына Ахмата Кадырова и главу Миннацинформа Чечни Ахмеда Дудаева. Оба при этом сохранили действующие министерские посты: Дудаев - министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни, а 20-летний Ахмат Кадыров с мая 2024 года возглавляет министерство физической культуры и спорта Чечни. 

О своем новом назначении Ахмат Кадыров-младший сообщил сегодня в Telegram, заметив, что отец доверил ему “курировать это важнейшее направление”. “Сфера образования всегда была и остается одним из краеугольных камней развития нашего общества и государства”, - заявил он, комментируя назначение. 

В новом статусе Кадыров-младший отчитался о встрече с министром образования Чечни Хож-Бауди Дааевым. Кроме того, он провел встречу с руководителями вузов республики, объявив ректорам о поручении отца - “повысить качество всех уровней образования и науки”, следует из публикации официального чеченского информагентства “Грозный-Информ”. 

Сам Ахмат Кадыров, курирующий образовательную сферу, не имеет законченного высшего образования. В 2022 году он был зачислен на юридический факультет Чеченского государственного университета имени А.А. Кадырова, где обучается “по настоящее время”, указано в биографии чиновника на сайте возглавляемого им Минспорта Чечни. 

В ноябре 2023 года, когда на тот момент еще 18-летний сын Ахмат Кадыров был назначен первым замминистра по физической культуре, спорту и молодежной политике республики, опрошенные "Кавказским узлом" юристы указали на нарушения положений республиканского закона. По закону должность такого уровня не может занимать человек без полного высшего образования. 

В декабре 2025 года стало известно, что Ахмат Кадыров пожертвовал более 18 миллионов рублей семьям погорельцев. Пользователи соцсети поинтересовались, когда он успел заработать такие суммы.

Практически вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. У Рамзана Кадырова 10 родных детей - четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах) и шесть дочерей (Айшат, Карина (Хадижат), Хеди (Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат). Кто из родственников, друзей и односельчан Рамзана Кадырова продвинулся по карьерной лестнице, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Девушки устанавливают табличку на доме Анны Политковской. Кадр видео RusNews https://t.me/rusnews/80078
01:56, 10 февраля 2026
Табличка с указанием на вандалов-неонацистов пропала с дома Политковской
Рамзан и Адам Кадыровы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.
23:27, 9 февраля 2026
Кадыров впервые высказался на тему ДТП с участием сына Адама
23:05, 6 февраля 2026
Кадыров отчитался о новой отправке комбатантов на фронт
Участники конфликта в луганском бассейне. Июль 2025 г. Скриншот видео: Telegram-канал Максима Дивнича
21:21, 6 февраля 2026
Дивнич сообщил о приговоре Алихану Берсаеву
Деревянная памятная табличка на перилах дома Политковской уничтожена неизвестными. Фото: This_is_Goncharov / Telegram
16:35, 6 февраля 2026
Мемориальная табличка на доме Анны Политковской уничтожена в восьмой раз за три недели
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?

Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Последние записи в блогах
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Аслан Трахов. Фото: Верховный Суд Республики Адыгея
10 февраля 2026, 14:58
Аслан Трахов лишен судейской неприкосновенности

Арег Щепихин. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10 февраля 2026, 12:57
Оставлен в силе приговор Арегу Щепихину

Роберт Киут. Фото: https://www.instagram.com/apsadgil_info/p/DS7bLS7AqQ2/?__d=11 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
10 февраля 2026, 10:01
Абхазские активисты потребовали отставки главы МВД

Джей Ди Вэнс и Никол Пашинян. Источник: primeminister.am/
10 февраля 2026, 04:26
Вэнс и Пашинян подписали заявление об инвестициях в ядерную энергетику Армении

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше