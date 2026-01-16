×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
01:28, 16 января 2026

Чеченские депутаты утвердили повышение Ахмеда Дудаева и Ахмата Кадырова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На первом с начала года заседании парламент Чечни согласился назначить вице-премьерами республики старшего сына Рамзана Кадырова и главу Миннацинформа Чечни Ахмеда Дудаева.

Как писал "Кавказский узел", 5 января Рамзан Кадыров назначил исполняющими обязанности вице-премьеров Чечни своего старшего сына Ахмата Кадырова и главу Миннацинформа Чечни Ахмеда Дудаева. Оба при этом сохранили действующие министерские посты: Дудаев - министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни, а 20-летний Ахмат Кадыров с мая 2024 года возглавляет министерство физической культуры и спорта Чечни. 

Депутаты парламента Чечни на заседании 15 января проголосовали за назначение Ахмата Кадырова и Ахмеда Дудаева вице-премьерами республики. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, депутаты “единогласно одобрили” обе кандидатуры, - как Ахмата Кадырова, так и Ахмеда Дудаева, - на должности заместителей главы правительства Чечни. Таким образом, оба избавились от приставки “исполняющий обязанности” перед новым титулом. 

“Они оба хорошо известны своей последовательной, выверенной работой и умением добиваться конкретных результатов”, - написал Кадыров в своем Telegram-канале, отметив “профессиональный путь” и “управленческие навыки” своего сына и министра печати.

В декабре 2025 года стало известно, что Ахмат Кадыров пожертвовал более 18 миллионов рублей семьям погорельцев. Пользователи соцсети поинтересовались, когда он успел заработать такие суммы.

Практически вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. У Рамзана Кадырова 10 родных детей – четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах) и шесть дочерей (Айшат, Карина (Хадижат), Хеди (Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат). Кто из родственников, друзей и односельчан Рамзана Кадырова продвинулся по карьерной лестнице, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

Члены клана Кадыровых с начала военной операции на Украине получили более 150 наград. Глава Чечни Рамзан Кадыров - минимум 31 награду, второе место по числу наград занимает его сын Адам, а третье - дочь Айшат. Третий сын Кадырова Адам к 17 годам получил должности куратора Российского университета спецназа, помощника главы Чечни, куратора МВД Чечни, секретаря Совета безопасности Чечни и куратора помощи Палестине. 

Сам Рамзан Кадыров на совещании 2 марта 2020 года назвал "козлами" и "шайтанами" жителей Чечни, недовольных назначениями его родственников. Двумя неделями ранее, 14 февраля 2020 года, глава Чечни отметил, что 97% его родственников работают рядовыми сотрудниками силовых структур.

Автор: "Кавказский узел"

