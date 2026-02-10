Вэнс и Пашинян подписали заявление об инвестициях в ядерную энергетику Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Во время визита вице-президента США Джея Ди Вэнса в Ереван было подписано совместное заявление об инвестировании 9 миллиардов долларов в ядерную энергетику Армении. Вэнс выразил поддержку премьер-министру Николу Пашиняну на предстоящих парламентских выборах. Армения приобрела у США беспилотники.

Как писал "Кавказский узел", в преддверии визита вице-президента США Джея Ди Вэнса в Ереван активисты и духовенство Нагорного Карабаха обратились с просьбой содействовать освобождению пленных армян в Азербайджане.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс находится в Армении с визитом, который продлится до 11 февраля, сообщает "Интерфакс".

На брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном Вэнс заявил, что США инвестируют девять миллиардов долларов в сферу ядерной энергетики Армении. По его словам, они подписали заявление о "завершении переговоров по соглашению о сотрудничестве в ядерной сфере, известному как "Соглашение 123", которое откроет дорогу для армянских и американских компаний для реализации ряда программ, сообщает News.am.

Вице-президент США уточнил, что цель анонсированной программы - энергетическая стабильность Армении и новые рабочие места для американских рабочих. "Речь идет о малых модульных реакторах - американские технологии придут в эту страну", - добавил он.

Прокомментировал Вэнс и реализацию проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания", который, по его мнению, изменит кардинально весь Южный Кавказ, откроет "новый мир для международной торговли, транзита и потоков энергии, обеспечит беспрецедентную связь между Арменией и соседними странами".

8 августа 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Вашингтоне подписали декларацию о прекращении боевых действий. Причем Алиев и Пашинян не подписывали мирное соглашение, а лишь парафировали его, при этом большинство пунктов декларации содержат размытые формулировки, указали аналитики. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирован ключевой вопрос, который мешал подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и это вопрос Зангезурского коридора. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению".

Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что на встрече с вице-президентом США обсуждался вопрос "полной деблокады" Армении. "И в этом контексте придаем огромную важность логическому завершению диалога между Арменией и Турцией, в том числе открытию железной дороги Гюмри - Карс", - добавил он.

Пашинян также сообщил о закупке у США беспилотников типа V-BAT. Он назвал это "существенным прогрессом в области сотрудничества в военной сфере и области обороны между Арменией и США". Вэнс подтвердил, что США утвердили продажу Армении беспилотников на сумму 11 миллионов долларов, и выразил уверенность, что "мир, который создается, останется стабильным".

Также на брифинге Вэнс выразил поддержку Пашиняну на предстоящих парламентских выборах. Он назвал премьера Армении человеком, "который способен построить долгосрочное партнерство".

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о дате очередных выборов в Национальное собрание, они состоятся 7 июня.