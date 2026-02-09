×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:59, 9 февраля 2026

Александр Лапшин пожаловался на серию задержаний армянскими силовиками

Александр Лапшин. Фото: http://prosto-vova.livejournal.com/3168512.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Блогер Александр Лапшин заявил, что армянские силовики регулярно задерживают его на границе из-за того, что он объявлен в розыск в Белоруссии. Суд в Армении не удовлетворил иск Лапшина, требовавшего прекратить задержания. 

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября 2017 года президент Азербайджана помиловал блогера Александра Лапшина, приговоренного 20 июля того же года к трем годам колонии по обвинению в незаконном пересечении границы страны. После освобождения из-под стражи блогер был госпитализирован. По данным властей Азербайджана, он предпринял попытку суицида, сам Лапшин назвал инцидент покушением на убийство. 14 сентября 2017 года блогер вылетел в Израиль.

Александр Лапшин является гражданином России, Украины и Израиля. Уголовное преследование Лапшина в Азербайджане начали из-за его посещений Нагорного Карабаха, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Из Беларуси в азербайджанскую тюрьму за пост о Карабахе на "Фейсбуке""*.

Тбилиси. Фото: Vladimer Shioshvili https://commons.wikimedia.org
18:30 07.03.2024
Правозащитники сочли Южный Кавказ ненадежным убежищем для россиян
Армения и Грузия не являются надежным убежищем для тех, кто покинул Россию по политическим причинам, так как в них высоко влияние российских спецслужб и есть риск выдачи на родину, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" российские правозащитники.

Суд в Армении не удовлетворил иск Александра Лапшина, требовавшего прекратить преследование по запросу властей Белоруссии, сообщает News.am.

"Армянский Административный суд своим решением от 6 февраля 2026 года отказал мне в иске, в котором я требовал прекратить преследование меня в Армении по запросам от лукашенковской Беоруссии. Напомню, что с целью юридического терроризма (есть такой термин) власти Белоруссии объявили меня в розыск по СНГ за критику нарушения прав человека в Белоруссии. В связи с чем при каждом въезде и выезде в Армению меня стали задерживать и часами держать в отделении полиции", - рассказал Лапшин.

Обвинения властей Белоруссии он охарактеризовал как "безусловно полностью сфабрикованные, политически мотивированные". "Оскорбление президента Белоруссии (которого я называю диктатором), призывы к смене власти в Белоруссии (я призываю к демократическим выборам) и так далее", - привело его слова издание.

По словам Лапшина, судья "указала, что Белорусия прислала в Армению запрос" на его арест, но "не прислала никаких документов, доказывающхе мою вину".

Судья в своем решении отказала мне в иске

Гиоргий Киноян. Фото: https://jam-news.net/
15:50 08.09.2025
Задержанному в Армении гражданину Грузии грозит экстрадиция в Россию
Семья задержанного обвинила грузинских пограничников в том, что при въезде в Армению, они не предупредили Гиорги Кинояна о грозящей опасности.

"Тем не менее, судья в своем решении отказала мне в иске, поскольку, по ее мнению обязательства Республики Армения перед партнерами по СНГ и Кишиневской Конвенции обязывают задерживать разыскиваемых лиц, даже если известно, что они невиновны, что их преследуют за их политическую деятельность и в отношении них уже есть решения Европейского суда", - приводятся в публикации его слова.

11 октября 2021 года Большая палата ЕСПЧ отказалась по жалобе властей Азербайджана изменить решение суда от 20 мая того же года, которым власти Азербайджана были признаны виновными в незаконном аресте, пытках и покушении на убийство Александра Лапшина в бакинской тюрьме. Суд обязал Баку выплатить Лапшину компенсацию в 30 тысяч евро. В декабре 2022 года ЕСПЧ констатировал невыполнение Азербайджаном решения по делу Александра Лапшина.

Лапшин требовал прекратить его преследование в Армении, но, по его словам, судья указала в решении, что "пусть они [власти Белоруссии] снимают розыск, тогда и в Армении задерживать не будут".

Он отметил, что решение будет обжаловано в Апелляционном административном суде. "Что ждет меня при следующем посещении Армении? Это вполне очевидно, ведь судья дала "зеленый свет" погранслужбе СНБ Армении смело действовать в интересах Республики Белоруссия, поскольку якобы "обязательства". А это значит, что снова задержат при въезде", - заявил Лапшин.

Напомним, 21 октября 2024 года силовики в Ереване задержали гражданина России Романа Шкловера, который в России подозревается в публичном оправдании терроризма. В Армении это деяние не является преступлением, а задержание по политическим мотивам грубо нарушает права человека, заявил правозащитник Артур Сакунц. В ночь на 22 октября того же года Шкловер был освобожден.

Однако российские власти выдали запрос на экстрадицию Шкловера. Он рассказал в августе 2025 года, что не желает получать убежище в Армении, но покинуть ее не может, пока не будет получено решение по запросу на экстрадицию. Правозащитники сочли высокими шансы доказать политический характер преследования Шкловера.

Иностранные граждане могут избежать экстрадиции из Армении, если в суде будут доказаны риски бесчеловечного отношения и пыток в стране, объявившей розыск, пояснили ранее "Кавказскому узлу" правозащитники, комментируя задержание активистов, объявленных в розыск по политическим статьям.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
13:13, 8 февраля 2026
Шесть бойцов из Волгоградской области убиты в боевых действиях
06:21, 8 февраля 2026
Контрактник из Астраханской области убит в военной операции
15:44, 7 февраля 2026
Боец из Дагестана убит в зоне СВО
14:44, 7 февраля 2026
Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин
11:47, 7 февраля 2026
Контрактник из Волгоградской области убит в военной операции
07:47, 7 февраля 2026
Атака дронов зафиксирована в Ростовской области
Все события дня
Новости
Пограничник в аэропорту. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:05, 9 февраля 2026
Корреспонденту WarGonzo запрещен въезд в Армению
23:09, 8 февраля 2026
Петиция с требованием похоронить Баймурадову в Армении набрала почти 200 подписей
Оглашение приговора руководству Карабаха в Баку. Скриншот фото "Репорт" от 05.02.26, https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/lejla-alieva-podelilas-publikaciej-o-poezdke-v-gyojgyol-s-alenoj-alievoj#gallery_0cbbef4f9e6ba8e172d990a01ae0637a-8.
20:09, 8 февраля 2026
Активисты выразили надежду на вмешательство США в судьбу осужденных лидеров Карабаха
Одиночный пикет Александра Шерченкова. Ереван, 7 февраля 2026 года. Фото: RusNews https://t.me/rusnews/80111
07:20, 8 февраля 2026
Пикетчик в Ереване призвал освободить арестованного по "Тюменскому делу"
22:44, 7 февраля 2026
Минобороны Армении сообщило о гибели солдата
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Приговор. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о приговорах бывшим лидерам Нагорного Карабаха

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Последние записи в блогах
Фото
14:23, 29 января 2026
Ветер с Апшерона
5
Мнения турок и азербайджанцев расходятся
Фото
10:28, 22 января 2026
Ветер с Апшерона
«Бесплатный» Совет Мира лучше, чем платный ООН
Фото
10:33, 17 января 2026
Ветер с Апшерона
Реакция азербайджанцев на освобождение Вагифа
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Эльнур Гасанов. Фото: https://www.amerikaninsesi.org/a/6949909.html
06 февраля 2026, 15:36
Азербайджанскому оппозиционеру Гасанову ужесточено наказание

Школьница и похититель. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06 февраля 2026, 13:36
Комментаторы призвали власти Абхазии наказать похитителя школьницы

Юрий Напсо. Фото: https://www.youtube.com/watch?v=_AhGZKoCzUo
06 февраля 2026, 11:36
Следствие прекратило дело против Напсо об изнасиловании

Забастовка сотрудников "Руставского азота". Февраль 2026 г. Фото: https://1tv.ge/ https://www.zabastcom.org/events/10176
06 февраля 2026, 09:35
Бастующие сотрудники "Руставского азота" достигли соглашения с администрацией

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше