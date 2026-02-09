Александр Лапшин пожаловался на серию задержаний армянскими силовиками
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Блогер Александр Лапшин заявил, что армянские силовики регулярно задерживают его на границе из-за того, что он объявлен в розыск в Белоруссии. Суд в Армении не удовлетворил иск Лапшина, требовавшего прекратить задержания.
Как писал "Кавказский узел", 11 сентября 2017 года президент Азербайджана помиловал блогера Александра Лапшина, приговоренного 20 июля того же года к трем годам колонии по обвинению в незаконном пересечении границы страны. После освобождения из-под стражи блогер был госпитализирован. По данным властей Азербайджана, он предпринял попытку суицида, сам Лапшин назвал инцидент покушением на убийство. 14 сентября 2017 года блогер вылетел в Израиль.
Александр Лапшин является гражданином России, Украины и Израиля. Уголовное преследование Лапшина в Азербайджане начали из-за его посещений Нагорного Карабаха, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Из Беларуси в азербайджанскую тюрьму за пост о Карабахе на "Фейсбуке""*.
Суд в Армении не удовлетворил иск Александра Лапшина, требовавшего прекратить преследование по запросу властей Белоруссии, сообщает News.am.
"Армянский Административный суд своим решением от 6 февраля 2026 года отказал мне в иске, в котором я требовал прекратить преследование меня в Армении по запросам от лукашенковской Беоруссии. Напомню, что с целью юридического терроризма (есть такой термин) власти Белоруссии объявили меня в розыск по СНГ за критику нарушения прав человека в Белоруссии. В связи с чем при каждом въезде и выезде в Армению меня стали задерживать и часами держать в отделении полиции", - рассказал Лапшин.
Обвинения властей Белоруссии он охарактеризовал как "безусловно полностью сфабрикованные, политически мотивированные". "Оскорбление президента Белоруссии (которого я называю диктатором), призывы к смене власти в Белоруссии (я призываю к демократическим выборам) и так далее", - привело его слова издание.
По словам Лапшина, судья "указала, что Белорусия прислала в Армению запрос" на его арест, но "не прислала никаких документов, доказывающхе мою вину".
Судья в своем решении отказала мне в иске
"Тем не менее, судья в своем решении отказала мне в иске, поскольку, по ее мнению обязательства Республики Армения перед партнерами по СНГ и Кишиневской Конвенции обязывают задерживать разыскиваемых лиц, даже если известно, что они невиновны, что их преследуют за их политическую деятельность и в отношении них уже есть решения Европейского суда", - приводятся в публикации его слова.
11 октября 2021 года Большая палата ЕСПЧ отказалась по жалобе властей Азербайджана изменить решение суда от 20 мая того же года, которым власти Азербайджана были признаны виновными в незаконном аресте, пытках и покушении на убийство Александра Лапшина в бакинской тюрьме. Суд обязал Баку выплатить Лапшину компенсацию в 30 тысяч евро. В декабре 2022 года ЕСПЧ констатировал невыполнение Азербайджаном решения по делу Александра Лапшина.
Лапшин требовал прекратить его преследование в Армении, но, по его словам, судья указала в решении, что "пусть они [власти Белоруссии] снимают розыск, тогда и в Армении задерживать не будут".
Он отметил, что решение будет обжаловано в Апелляционном административном суде. "Что ждет меня при следующем посещении Армении? Это вполне очевидно, ведь судья дала "зеленый свет" погранслужбе СНБ Армении смело действовать в интересах Республики Белоруссия, поскольку якобы "обязательства". А это значит, что снова задержат при въезде", - заявил Лапшин.
Напомним, 21 октября 2024 года силовики в Ереване задержали гражданина России Романа Шкловера, который в России подозревается в публичном оправдании терроризма. В Армении это деяние не является преступлением, а задержание по политическим мотивам грубо нарушает права человека, заявил правозащитник Артур Сакунц. В ночь на 22 октября того же года Шкловер был освобожден.
Однако российские власти выдали запрос на экстрадицию Шкловера. Он рассказал в августе 2025 года, что не желает получать убежище в Армении, но покинуть ее не может, пока не будет получено решение по запросу на экстрадицию. Правозащитники сочли высокими шансы доказать политический характер преследования Шкловера.
Иностранные граждане могут избежать экстрадиции из Армении, если в суде будут доказаны риски бесчеловечного отношения и пыток в стране, объявившей розыск, пояснили ранее "Кавказскому узлу" правозащитники, комментируя задержание активистов, объявленных в розыск по политическим статьям.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.