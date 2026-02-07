Минобороны Армении сообщило о гибели солдата

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В одной из воинских частей Мминистерства обороны Армении найдено тело военнослужащего Давида Манукяна.

7 февраля было обнаружено тело Давида Манукяна, военнослужащего (контрактника), в одной из воинских частей министерства обороны, сообщила сегодня пресс-службе Минобороны Армении.

Ведется расследование для полного выяснения обстоятельств инцидента.

В Армении в связи со смертью контрактного военнослужащего Давида Манукяна возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное расследование для выяснения обстоятельств инцидента, пишет News.Am.

Как писал "Кавказский узел", тело военнослужащего Смбата Киракосяна с огнестрельным ранением было обнаружено 12 декабря, сообщили в Минобороны Армении. Он совершил самоубийство, заявил Следственный комитет Армении.

Напомним, доля небоевых потерь среди случаев смерти армянских военных выросла до 90%, заявили в октябре 2024 года правозащитники. Они призвали государство уделять больше внимания профилактике преступлений и суицидов в армии.

Рост небоевых потерь среди военнослужащих неоднократно вызывал вопросы к властям Армении. Власти и омбудсмен должны заняться проблемой гибели военных в мирное время, заявили в ноябре 2023 года родители погибших солдат.

В феврале 2022 года участники дискуссии в Ереване заявили, что рост числа небоевых потерь в воинских частях говорит о системных проблемах в армянской армии. При этом, по их словам, власти отказываются привлекать гражданских активистов к решению проблемы.

Двумя годами ранее, в феврале 2020 года, правозащитники констатировали, что в вооруженных силах Армении укоренились принципы уголовной среды и атмосфера безнаказанности, которые способствуют неуставным отношениям.