Главная   /   Лента новостей
12:46, 7 февраля 2026

Участники протестной акции в Ереване пожаловались на застройщика

Акция протеста в Ереване. 7 февраля 2025 года. Кадр видео News.am https://www.youtube.com/watch?v=dqvKNytZWPQ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жильцы новостройки в ереванском жилом комплексе вынуждены обогревать жилье электроприборами из-за отсутствия газа по вине застройщика, пожаловались протестующие.

Жильцы жилого комплекса «Комитас парк» провели сегодня акцию протеста, требуя от застройщика выполнения своих обязательств, сообщает News.am.

"Наши квартиры должны были быть сданы в декабре 2023 года, но у нас до сих пор нет свидетельства о праве собственности", - цитирует издание одного из протестующих.

Кроме того, в квартирах новостройки нет газа, отметил ереванец. "Потому что застройщик должен был за него платить, но не делает этого. Мы платим до 100 000 драмов [около 264 долларов] в месяц за электричество, чтобы хоть как-то отапливать наши дома", - приводятся в публикации его слова.

Публикация проиллюстрирована видеозаписью с места акции. На кадрах видно, что в протесте приняли участие несколько десятков мужчин и женщин. Протестующие мирно стоят на улице, некоторые пришли с детьми.

Строительство жилого квартала «Комитас Парк» началось в 2020 году, это проект девелоперской и строительной компании "Орд Девелопмент", говорится на русскоязычной версии сайта жилого комплекса.

"Компания выступила в качестве партнера-застройщика в рамках государственной программы обеспечения жильем государственных служащих. В результате 826 граждан стали владельцами квартир в многоквартирном жилом комплексе, строящемся в рамках 1-го и 2-го этапов в жилом комплексе «Комитас Парк»", - говорится в презентации.

Жилой комплекс «Комитас Парк» расположен в административном районе Арабкир, между улицами Грибоедова, Мамиконянца и Тиграняна. На первых двух этапах застройки там ведется строительство 24 зданий по 12-16 этажей, всего 1800 квартир. На третьем этапе планируется возведение еще 15 зданий с 1400 квартирами. "В итоге в жилом комплексе «Комитас Парк» будет 3200 квартир", - указано в описании комплекса.

По состоянию на 12.40 мск, на сайте не приведена позиция компании относительно претензий участников акции протеста.

"Кавказский узел" писал также, что в августе 2024 года жители недавно заселенного квартала "Возрождение" в Ереване перекрыли улицу, требуя обустроить пешеходные переходы на дорогах.

Во время протестной акции дети с помощью взрослых нанесли мелом на асфальт разметку, изображающую пешеходный переход. Уличный протест привлек внимание властей. Дорожная разметка будет сделана, пообещали в мэрии.

Автор: "Кавказский узел"

