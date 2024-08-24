Жильцы новостроек перекрыли улицу в Ереване

24 августа 2024, 17:55

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Жильцы домов в новом ереванском квартале перекрыли улицу с требованием организовать пешеходные переходы.

Жители недавно построенного квартала «Возрождение» в Ереване перекрыли улицу Монте Мелконяна, требуя обустроить пешеходные переходы на дорогах, сообщает сегодня News.am.

По словам протестующих, квартал уже заселен, а пешеходных переходов на прилегающих улицах нет, пишет издание.

Публикация проиллюстрирована роликом, смонтированным из нескольких видеозаписей. На кадрах видны несколько десятков людей, в том числе маленькие дети, собравшиеся на проезжей части дороги. На некоторых видеозаписях видно, как дети с помощью взрослых наносят мелом на асфальт разметку, изображающую пешеходный переход.

Одна из этих видеозаписей размещена сегодня в телеграм-канале HayAchk с текстовым пояснением. "По словам жителей, они уже 3 года подряд отправляют в муниципалитет заявки на создание эстакады, подземного перехода или регулируемого перехода посередине двух основных дорог на прилегающих к дому территориях, но тщетно. Дети жителей района разрисовали мелками пешеходный переход на перекрытой территории", - говорится в пояснении к видео.

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