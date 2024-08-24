Акция протеста на улице Монте Мелконяна. Ереван, 24 августа 2024 года. Кадр видео News.am https://www.youtube.com/watch?v=MtCZ39ZwZAk

24 августа 2024, 17:55

Жильцы новостроек перекрыли улицу в Ереване

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жильцы домов в новом ереванском квартале перекрыли улицу с требованием организовать пешеходные переходы.

Жители недавно построенного квартала «Возрождение» в Ереване перекрыли улицу Монте Мелконяна, требуя обустроить пешеходные переходы на дорогах, сообщает сегодня News.am.

По словам протестующих, квартал уже заселен, а пешеходных переходов на прилегающих улицах нет, пишет издание.

Публикация проиллюстрирована роликом, смонтированным из нескольких видеозаписей. На кадрах видны несколько десятков людей, в том числе маленькие дети, собравшиеся на проезжей части дороги. На некоторых видеозаписях видно, как дети с помощью взрослых наносят мелом на асфальт разметку, изображающую пешеходный переход.

Одна из этих видеозаписей размещена сегодня в телеграм-канале HayAchk с текстовым пояснением. "По словам жителей, они уже 3 года подряд отправляют в муниципалитет заявки на создание эстакады, подземного перехода или регулируемого перехода посередине двух основных дорог на прилегающих к дому территориях, но тщетно. Дети жителей района разрисовали мелками пешеходный переход на перекрытой территории", - говорится в пояснении к видео.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Протестующие в Ереване призвали США организовать эвакуацию людей из Карабаха", "Пашинян дистанцировался от решения Степанакерта прекратить сопротивление", "Военные эксперты оценили последствия боев в Нагорном Карабахе за сутки".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

24 августа 2024, 18:54

24 августа 2024, 16:55

  • Политологи разъяснили подоплеку назначения Эдельгериева

    Бывший премьер Чечни Руслан Эдельгериев назначен главой российской делегации на совещаниях в ООН об изменении климата, поскольку уже является спецпредставителем Путина по этим вопросам, его назначение не связано с поездками Путина в Грозный и Баку, указали политологи.

24 августа 2024, 15:56

24 августа 2024, 14:58

24 августа 2024, 14:00

  • Военный из Дагестана убит на Украине

    Али Гамидов убит в военной операции на Украине, сообщил глава Магарамкентского района. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 985 бойцов из Дагестана.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи