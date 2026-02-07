×

Кавказский узел

Лента новостей
03:54, 7 февраля 2026

Архиепископ Аджапаян переведен под домашний арест

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд удовлетворил ходатайство защиты предстоятеля Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаела Аджапаяна и перевел его под домашний арест из тюрьмы.

Как писал "Кавказский узел", в начале октября суд приговорил предстоятеля Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаела Аджапаяна к двум годам заключения. В конце октября прокуратура обжаловала приговор. В конце декабря он был доставлен в клинику для проведения срочной операции.

27 июня силовики задержали предстоятеля Ширакской епархии Микаела Аджапаяна (также упоминается в СМИ как Микаэл Аджапахян), добровольно пришедшего в Следственный комитет. Ему было предъявлено обвинение в призывах к захвату власти, предусматривающее от двух до пяти лет лишения свободы. Попытка задержания архиепископа церкви Армении привела к противостоянию силовиков и верующих.

Апелляционный суд 6 февраля перевел главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаела Аджапаяна из тюрьмы под домашний арест, пишет News.am.

Суд удовлетворил ходатайство стороны защиты, при этом введя ограничения на посещение Аджапаяна, которые не касаются родственников, адвокатов, священнослужителей и административных работников Ширакской епархии.

Сторона защиты, в свою очередь, потребовала ужесточить наказание с двух до двух с половиной лет лишения свободы.

Подробнее о деле Аджапаяна и других политических оппонентов действующей власти рассказывается в справке "Кавказского узла" "Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года".

Автор: "Кавказский узел"

