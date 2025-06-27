×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:43, 27 июня 2025

Попытка задержания архиепископа церкви Армении привела к противостоянию силовиков и верующих 

Гарегин II и Микаэл Аджапахян (слева). Фото: SputnikARM / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Службы национальной безопасности пояснила отказ от задержания архиепископа Микаела Аджапахяна на территории монастырь Эчмиадзин желанием избежать эскалации конфликта с верующими.

Как писал "Кавказский узел", сегодня армянские силовики проводят в здании Ширакской епархии обыск по делу архиепископа Аджапахяна, подозреваемого в призывах к насильственному свержению власти. Адвокату Аджапахяна запретили присутствовать при обыске.

25 июня следователи в Армении провели более 90 обысков по делу о подготовке захвата власти и задержали участников движения "Священная борьба". По решению суда под стражу заключены лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян и еще 14 человек, в том числе бывший депутат парламента Нагорного Карабаха Давид Галстян, полковник запаса Мигран Махсудян, член партии "Дашнакцутюн" Игорь Саркисян, и Мовсес Шарбатян (помощник архиепископа Галстаняна).

Спецназ Службы национальной безопасности, полицейские и другие силовики покинули территорию административного центра Армянской апостольской церкви ААЦ в Эчмиадзине. Вскоре СНБ опубликовало заявление, в котором говорится, что силовики решили отступить «из соображений безопасности и пресечения возможной и преднамеренной эскалации ситуации».

"Призываем граждан воздерживаться от эскалации ситуации и не препятствовать исполнению законных решений правоохранительных органов. Призываем архиепископа Микаела Аджапахяна (в миру - Геворка Арташесовича Аджапахяна) не скрываться от правоохранительных органов и лично явиться в оперативную группу СНБ", - говорится в заявлении, которое цитирует агентство News.am.

Ранее сотрудники СНБ Армении пришли в резиденцию главы ААЦ, монастырь Эчмиадзин, когда там проходило собрание священнослужителей, а дорожная полиция ограничила движение в окрестностях комплекса.

Священнослужители закрыли ворота духовного центра, не пуская сотрудников правоохранительных органов. Микаел Аджапахян сам вышел к правоохранителям и заявил о готовности поехать с ними, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта. Его посадили в машину, но толпа окружила автомобиль, и в итоге епископа задержать не удалось/ Между правоохранителями, священнослужителями и гражданами происходят стычки, следует из трансляции в Youtube-канале News.am.

«Я никогда не прятался и сейчас не собираюсь прятаться. То, что происходит, — беззаконие. Я никогда не был и не являюсь угрозой этой стране, основная угроза сидит в правительстве», — заявил журналистам Аджапахян, чьи слова приводит агентство «Новости — Армения».

"Несмотря на то что Микаел Аджапахян не был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки в следственные структуры, он принял решение отправиться в Ереван и явиться в Следственный комитет», цитирует слова директора отдела внешних отношений и протокола Первопрестола архиепископа Натана Ованнисяна ТАСС.

Отметим, что, по данным Генпрокуратуры, Аджапахян подозревается по статье 422 Уголовного кодекса (публичные призывы к узурпации власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета или насильственному свержению конституционного строя), которая предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

24 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предотвращении государственного переворота и опубликовал документ с текстом предполагаемого плана оппозиции по его отстранению от власти. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года".

Напомним, Баграт Галстанян в 2024 году возглавил протестное движение "Тавуш во имя родины" (ныне называется "Священная борьба"), выступающее против передачи приграничных территорий Азербайджану, и был выдвинут оппозиционными силами на должность премьер-министра Армении. Архиепископ Микаел Аджапахян в мае того же года участвовал в протестном шествии жителей Ширакской области, которые требовали остановить делимитацию границы с Азербайджаном.

Противостояние между властями Армении и Армянской Апостольской церковью усилилось в 2020 году на фоне 44-дневной карабахской войны и стремления властей наладить отношения с Турцией. Пашинян 9 июня призвал избрать нового главу Армянской апостольской церкви.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Микаел Аджапахян. Фото: 168.am https://168.am/2025/06/26/2237446.html
09:53, 27 июня 2025
Силовики пришли с обыском в резиденцию главы Ширакской епархии
Электросети Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
21:21, 26 июня 2025
Вопрос национализации "Электросетей Армении" передан на рассмотрение парламенту
Баграт Галстанян. Фото: REPORT https://report.az/ru/v-regione/kandidatom-v-premery-armenii-stal-arhiepiskop-galstanyan/
11:44, 26 июня 2025
Галстанян и его соратники арестованы по делу о госперевороте
Митинг в Армении. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
04:55, 26 июня 2025
Беженцы из Карабаха усомнились в эффективности запланированного митинга
Беженцы из Нагорного Карабаха. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:20, 25 июня 2025
Новые условия выплат беженцам в Армении резко ограничили число получателей помощи
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Фото
17:42, 13 мая 2025
Нагорные повороты. Карабах
8
44 дня войны за полтора часа
Все блоги
Справочник
Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года

Беспорядки в аэропорту Махачкалы. 29 октября 2023 г. Фото https://report.az/ru/v-regione/minzdrav-dagestana-v-rezultate-besporyadkov-v-aeroportu-mahachkaly-est-ranenye/ Дело о погроме в аэропорту Махачкалы

Блогеры
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
13:29, 13 июня 2025
Ветер с Апшерона
5
Азербайджан против России в иранском вопросе
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Фото
11:29, 24 мая 2025
Ветер с Апшерона
3
Угроза нового витка
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Микаел Аджапахян. Фото: 168.am https://168.am/2025/06/26/2237446.html
27 июня 2025, 09:53
Силовики пришли с обыском в резиденцию главы Ширакской епархии

Полигон в Семикаракорском районе. Фото: https://www.donland.ru/
26 июня 2025, 17:28
Полигон в Ростовской области закрыт после вывоза мазута

Арег Щепихин. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
26 июня 2025, 14:32
Щепихин в суде извинился перед жителями Кавказа

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge/ka/article/234526-masalebis-gamoqenebis-pirobebi
26 июня 2025, 13:43
Парламент Грузии одобрил в первом чтении поправки в закон о свободе слова

Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Показать больше