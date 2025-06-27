Попытка задержания архиепископа церкви Армении привела к противостоянию силовиков и верующих

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Службы национальной безопасности пояснила отказ от задержания архиепископа Микаела Аджапахяна на территории монастырь Эчмиадзин желанием избежать эскалации конфликта с верующими.

Как писал "Кавказский узел", сегодня армянские силовики проводят в здании Ширакской епархии обыск по делу архиепископа Аджапахяна, подозреваемого в призывах к насильственному свержению власти. Адвокату Аджапахяна запретили присутствовать при обыске.

25 июня следователи в Армении провели более 90 обысков по делу о подготовке захвата власти и задержали участников движения "Священная борьба". По решению суда под стражу заключены лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян и еще 14 человек, в том числе бывший депутат парламента Нагорного Карабаха Давид Галстян, полковник запаса Мигран Махсудян, член партии "Дашнакцутюн" Игорь Саркисян, и Мовсес Шарбатян (помощник архиепископа Галстаняна).

Спецназ Службы национальной безопасности, полицейские и другие силовики покинули территорию административного центра Армянской апостольской церкви ААЦ в Эчмиадзине. Вскоре СНБ опубликовало заявление, в котором говорится, что силовики решили отступить «из соображений безопасности и пресечения возможной и преднамеренной эскалации ситуации».

"Призываем граждан воздерживаться от эскалации ситуации и не препятствовать исполнению законных решений правоохранительных органов. Призываем архиепископа Микаела Аджапахяна (в миру - Геворка Арташесовича Аджапахяна) не скрываться от правоохранительных органов и лично явиться в оперативную группу СНБ", - говорится в заявлении, которое цитирует агентство News.am.

Ранее сотрудники СНБ Армении пришли в резиденцию главы ААЦ, монастырь Эчмиадзин, когда там проходило собрание священнослужителей, а дорожная полиция ограничила движение в окрестностях комплекса.

Священнослужители закрыли ворота духовного центра, не пуская сотрудников правоохранительных органов. Микаел Аджапахян сам вышел к правоохранителям и заявил о готовности поехать с ними, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта. Его посадили в машину, но толпа окружила автомобиль, и в итоге епископа задержать не удалось/ Между правоохранителями, священнослужителями и гражданами происходят стычки, следует из трансляции в Youtube-канале News.am.

«Я никогда не прятался и сейчас не собираюсь прятаться. То, что происходит, — беззаконие. Я никогда не был и не являюсь угрозой этой стране, основная угроза сидит в правительстве», — заявил журналистам Аджапахян, чьи слова приводит агентство «Новости — Армения».

"Несмотря на то что Микаел Аджапахян не был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки в следственные структуры, он принял решение отправиться в Ереван и явиться в Следственный комитет», цитирует слова директора отдела внешних отношений и протокола Первопрестола архиепископа Натана Ованнисяна ТАСС.

Отметим, что, по данным Генпрокуратуры, Аджапахян подозревается по статье 422 Уголовного кодекса (публичные призывы к узурпации власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета или насильственному свержению конституционного строя), которая предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

24 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предотвращении государственного переворота и опубликовал документ с текстом предполагаемого плана оппозиции по его отстранению от власти. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года".

Напомним, Баграт Галстанян в 2024 году возглавил протестное движение "Тавуш во имя родины" (ныне называется "Священная борьба"), выступающее против передачи приграничных территорий Азербайджану, и был выдвинут оппозиционными силами на должность премьер-министра Армении. Архиепископ Микаел Аджапахян в мае того же года участвовал в протестном шествии жителей Ширакской области, которые требовали остановить делимитацию границы с Азербайджаном.

Противостояние между властями Армении и Армянской Апостольской церковью усилилось в 2020 году на фоне 44-дневной карабахской войны и стремления властей наладить отношения с Турцией. Пашинян 9 июня призвал избрать нового главу Армянской апостольской церкви.