Галстанян и его соратники арестованы по делу о госперевороте

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд арестовал на два месяца архиепископа Баграта Галстаняна и 15 его соратников по обвинению в организации терактов и захвата власти в Армении.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предотвращении государственного переворота и опубликовал документ с текстом предполагаемого плана оппозиции по его отстранению от власти. Документ поэтапно описывает действия, которые, по мнению его авторов, должны привести к смене власти в Армении. Целью плана названо "свержение режима Никола Пашиняна", а началом первого этапа в нем указано 23 июля. Существенная роль в плане отведена архиепископу Баграту Галстаняну, он же назван первым кандидатом на пост премьер-министра в переходный период. Галстанян был задержан 25 июня.

20 июня более 20 активистов и сторонников движения "Священная борьба", возглавляемого архиепископом Багратом Галстаняном, были доставлены в полицию Еревана и областей Армении, также о задержаниях и обысках сообщила АРФ "Дашнакцутюн". Полиция объяснила задержания превентивными мерами.

Лидер протестного движения "Священная борьба", архиепископ Баграт Галстанян арестован решением суда на 2 месяца. Он обвиняется в организации терактов и захвата власти в Армении. Защита намерена обжаловать решение суда, сообщило агентство "Новости Армения"

Также на двухмесячный срок арестованы несколько соратников архиепископа, задержанных в рамках этого же уголовного дела.

В их числе - бывший депутат парламента Нагорного Карабаха Давид Галстян, полковник запаса Мигран Махсудян, член Дашнакцутюн Игорь Саркисян, Мовсес Шарбатян (помощник архиепископа Баграта), блогер Армен Алексанян, активисты Лидия Манташян и Агван Аршакян, Ара Ростомян.

Фигурантами уголовного дела являются 16 человек, говорится в публикации.

Архиепископ Баграт Галстанян переведен в уголовно-исполнительное учреждение «Ереван-Кентрон», расположенное в здании СНБ, сообщило News.Am со ссылкой на адвоката архиепископа Сергея Арутюняна.

Премьер-министр Армении Накол Пашинян на заседании правительства пообещал "сотрудников СНБ, прокуратуры, Следственного комитета и полиции МВД, которые работали наиболее эффективно" в "предотвращении госпереворота", "представить к наградам и государственным премиям", сообщило Aysor.Am.

Напомним, Баграт Галстанян в 2024 году возглавил протестное движение "Тавуш во имя родины" (ныне называется "Священная борьба"), выступающее против передачи приграничных территорий Азербайджану, и был выдвинут оппозиционными силами на должность премьер-министра Армении.