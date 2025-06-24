Пашинян заявил о предотвращении государственного переворота

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал на официальной странице в соцсети копию "проваленного" плана оппозиции по его отстранению от власти.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня более 20 активистов и сторонников движения "Священная борьба", возглавляемого архиепископом Багратом Галстаняном, были доставлены в полицию Еревана и областей Армении, также о задержаниях и обысках сообщила АРФ "Дашнакцутюн". Полиция объяснила задержания превентивными мерами.

Никол Пашинян заявил сегодня о предотвращении государственного переворота в Армении, опубликовав на своей странице в Facebook* документ с текстом предполагаемого плана оппозиции по его отстранению от власти.

Согласно публикации Пашиняна, он считает непосредственными авторами плана бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, арестованного недавно бизнесмена Самвела Карапетяна и главу ААЦ Гарегина II, - их изображениями премьер-министр проиллюстрировал публикацию.

"Этот процесс останется в истории как "проваленный переворот негодяев", - написал он.

Документ в формате pdf, который распространил Пашинян, был опубликован сайтом Civic.am как "План переворота оппозиции", он представляет собой фотографию распечатанного на семи страницах текста. По утверждению редакции сайта, этот план им предоставили "достоверные источники в оппозиции".

Документ поэтапно описывает действия, которые, по мнению его авторов, должны привести к смене власти в Армении. Целью плана названо "свержение режима Никола Пашиняна", а началом первого этапа в нем указано 23 июля.

Согласно тексту документа, с 23 июля по 1 августа в социальных сетях, в том числе TikTok, должна пройти кампания по высмеиванию Пашиняна и превращению его в "популярный мем", в то время как другие информационные ресурсы будут создавать "фон тревоги и разочарования". Между 2 и 11 августа запланировано распространение "целенаправленной дезинформации про секретные переговоры" с "подтверждениями российских партнеров", - по замыслу авторов плана, в это время Пашинян должен утратить доверие своих сторонников. Начало реализации активной фазы плана с уличными акциями намечено на 22 августа, чтобы ко Дню независимости Армении 21 сентября движение достигло "пика".

Существенная роль в плане отведена Баграту Галстаняну, он же назван первым кандидатом на пост премьер-министра в переходный период - по мнению авторов документа, у Галстаняна наиболее высокий и стабильный рейтинг для такой роли.

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