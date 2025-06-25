Архиепископ Галстанян задержан по делу о госперевороте в Армении

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Силовики провели обыски у активистов движения "Священная борьба" и членов партии "Дашнакцутюн". Лидер движения Баграт Галстанян задержан по делу о подготовке терактов и захвата власти в Армении.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предотвращении государственного переворота и опубликовал документ с текстом предполагаемого плана оппозиции по его отстранению от власти. Документ поэтапно описывает действия, которые, по мнению его авторов, должны привести к смене власти в Армении. Целью плана названо "свержение режима Никола Пашиняна", а началом первого этапа в нем указано 23 июля. Существенная роль в плане отведена архиепископу Баграту Галстаняну, он же назван первым кандидатом на пост премьер-министра в переходный период.

20 июня более 20 активистов и сторонников движения "Священная борьба", возглавляемого архиепископом Багратом Галстаняном, были доставлены в полицию Еревана и областей Армении, также о задержаниях и обысках сообщила АРФ "Дашнакцутюн". Полиция объяснила задержания превентивными мерами.

Следственный комитет Армении заявил, что участники и руководители движения «Священная борьба» планировали теракты и захват власти в стране, сообщает сегодня "Новости-Армения".

"Участники преступной группы планировали совершить террористические акты. В частности, они собирались заминировать тоннели в Ереване и на других дорогах в республике, инсценировать десятки ДТП на крупных, оживленных улицах и проспектах. Также планировалось парализовать транспортное движение по всей республике путем повреждения или поджога транспортных средств, а также осуществить взрывы, обстреливать стены зданий и сооружений, повредить или уничтожить кабели электроснабжения и военной связи", – цитирует агентство сообщение Следкома.

Кроме того, подозреваемые планировали с помощью хакерских атак вывести из строя электронные системы управления и сайты госструктур, чтобы дестабилизировать деятельность органов власти, считают следователи.

АРФ "Дашнакцутюн" сообщило сегодня об обысках в домах представителей руководства партии. "Обыски осуществляются в квартирах члена Верховного органа АРФД в Армении Игоря Саркисяна, члена комитета АРФД в Абовяне Вардана Авакяна, члена комитета АРФД в Раздане Арташеса Унаняна и члена комитета АРФД в Ноемберяне Вараздата Амирагяна", - цитирует заявление партии издание.

Движение "Священная борьба" также заявило, что сегодня с раннего утра в домах сторонников движения проводятся обыски. "Правоохранители проводят действия также в доме архиепископа Баграта Галстаняна", - цитирует сообщение движения издание.

Баграт Галстанян покинул свой дом в сопровождении сотрудников Службы национальной безопасности. Собравшиеся около дома архиепископа начали скандировать слова в его поддержку. Полиция образовала живую цепь и не позволила никому приблизиться к архиепископу, в том числе силовики не пустили депутата парламента Артура Саркисяна. Архиепископ призвал к спокойствию, после чего сел в машину, и его увезли, сообщает News.am.

По данным телеграм-канала "Баграмян 26", член Верховного совета АРФ "Дашнакцутюн" Игорь Саркисян после обыска в квартире был переведен в Ачапнякское отделение Следственного комитета.

Напомним, Баграт Галстанян в 2024 году возглавил протестное движение “Тавуш во имя родины”, выступающее против передачи приграничных территорий Азербайджану, и был выдвинут оппозиционными силами на должность премьер-министра Армении.