03:24, 22 октября 2025

Прокуратура обжаловала приговор архиепископу Аджапаяну

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционную жалобу на приговор предстоятелю Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископу Микаелу Аджапаяну подала прокуратура, попросив увеличить тюремный срок на полгода.

Как писал "Кавказский узел", в начале октября суд приговорил предстоятеля Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаела Аджапаяна к двум годам заключения.

27 июня силовики задержали предстоятеля Ширакской епархии Микаела Аджапаяна (также упоминается в СМИ как Микаэл Аджапахян), добровольно пришедшего в Следственный комитет. Ему было предъявлено обвинение в призывах к захвату власти, предусматривающее от двух до пяти лет лишения свободы. Попытка задержания архиепископа церкви Армении привела к противостоянию силовиков и верующих.

Прокуратура Армении обжаловала приговор архиепископу Микаелу Аджапаяну, ведомство попросило апелляционный суд увеличить тюремный срок еще на полгода - с двух лет до двух с половиной лет, пишет 21 октября News.am.

Защита считает, что прокуратура, которая столь поспешно подала апелляцию, пытается "контролировать" процесс назначения судей апелляционного уголовного суда и быстрого вынесения решения. Об этом сообщила команда адвокатов архиепископа.

Подробнее о деле Аджапаяна и других политических оппонентов действующей власти рассказывается в справке "Кавказского узла" "Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года".

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше