17:40, 6 февраля 2026

Назначена дата выборов в парламент Армении

Избирательный участок в Армении. Фото: https://www.7or.am/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о дате очередных выборов в Национальное собрание. 

Как писал "Кавказский узел", ЦИК Армении ранее называл только приблизительную дату парламентских выборов, указывая, что они пройдут в один из дней с 2 по 12 июня. До 13 января избирком принимает заявления от граждан, желающих пройти профессиональные учебные курсы по проведению выборов в марте и апреле.

Очередные выборы в парламент Армении состоятся 7 июня 2026 года. Дата обозначена в указе, который сегодня подписал президент страны Ваагн Хачатурян, передает информагентство “Новости Армения”. 

Согласно Конституции Армении, парламент избирается сроком на пять лет и состоит из не менее чем 101 депутата. Минимальный избирательный порог - 5% для партий и 7% - для партийных блоков.

Помимо правящей партии "Гражданский договор", о планах участия в выборах уже заявили оппозиционный парламентский блок "Армения" второго президента Роберта Кочаряна, АРФ "Дашнакцутюн", "Армянский национальный конгресс" первого президента Левона Тер-Петросяна, "Крылья единства" с экс-омбудсменом Армении Арманом Татояном, "Новая сила" с бывшим мэром Еревана Айком Марутяном, "Просвещенная Армения" с руководителем Эдмоном Марукяном и политическое движение "По-нашему" бизнесмена Самвела Карапетяна.

В преддверии парламентских выборов в Армении активизировались неправительственные организации, финансируемые Западом, посетовал посол России в Армении Сергей Копыркин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Они предпринимают значительные усилия для того, чтобы дискредитировать РФ, дискредитировать российско-армянские отношения, суть наших отношений. И, конечно же, они  подают аудитории искаженную картинку происходящих в мире процессов”, - цитирует сегодня слова Копыркина Arminfo.

Автор: "Кавказский узел"

