Политологи назвали сложной ситуацию в Армении накануне выборов в парламент

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В июне в Армении состоятся парламентские выборы, ряд партий заявил о планах участвовать в них. Политологи считают, что выборы будут нечестными, так как уже сейчас действующие власти избавляются от конкурентов.

Парламентские выборы 9-го созыва Национального собрания республики Армения, которые состоятся в начале июня 2026 года, согласно закону, пройдут по пропорциональной избирательной системе по партийным спискам. Для проведения выборов будет создано 13 избирательных округов. Депутатами могут стать лица, имеющие гражданство Армении в течение последних четырех лет, постоянное проживающие в Армении и владеющие армянским языком.

По данным ЦИК Армении, согласно Конституции Армении, парламент избирается сроком на пять лет с не менее 101 депутатами. Минимальный избирательный порог - 5% для партий и 7% для партийных блоков.

По словам сотрудника ЦИК, выборы пройдут в один из дней с 2 по 12 июня, указа президента о дате дня выборов пока нет. На данный момент начался прием заявлений от граждан, желающих принять участие в профессиональных учебных курсах по проведению выборов. Заявления принимаются до 13 февраля от лиц, достигших 18-летнего возраста и обладающие избирательным правом. Курсы пройдут в марте и апреле.

Также Центризбирком Армении 19 января установил порядок аккредитации местных и международных наблюдателей на выборах.

В частности, организации, осуществляющие наблюдательную миссию и выступающие совместно, могут выступать под единым наименованием, которое не должно совпадать, в том числе частично, с наименованиями партий или политических объединений. В случае совместного наблюдения общественные организации и фонды представляют совместное заявление об аккредитации, аккредитация наблюдателей осуществляется по совместному списку наблюдателей. «Если после аккредитации организации, осуществляющей наблюдательную миссию, выявляются случаи совпадения данных наблюдательной организации с данными члена избирательной комиссии, кандидата, участвующего в данных выборах, специалиста по обслуживанию технического оборудования, доверенного лица, представителя средств массовой информации, то комиссия исключает из списка аккредитованных наблюдателей данные лица, не имеющих права выступать в качестве наблюдателей. Утратить силу аккредитации наблюдателя могут организации <...> если какой-либо член органа управления организации участвует в данных выборах в статусе кандидата, если организация оказывает поддержку кандидатам или партиям, участвующим в выборах или осуществляет предвыборную агитацию», - проинформировали в ЦИК Армении.

Об участии в парламентских выборах уже заявили партии «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна и оппозиционный парламентский блок «Армения» второго президента Роберта Кочаряна.



Роберт Кочарян на пресс-конференции в Ереване 29 января заявил: «Мы не исключаем участие в парламентских выборах 2026 года в том же формате - блоком «Армения».



Также об участии в предстоящих выборах заявили АРФ «Дашнакцутюн», «Армянский национальный конгресс» первого президента Левона Тер-Петросяна, «Крылья единства» с экс-омбудсменом Армении Арманом Татояном, «Новая сила» с бывшим мэром Еревана Айком Марутяном, «Просвещенная Армения» с руководителем Эдмоном Марукяном и политическое движение «По-нашему» бизнесмена Самвела Карапетяна.

Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя и в экономических преступлениях. В ноябре 2025 года суд в Армении продлил срок его ареста, но 30 декабря предприниматель был переведен под домашний арест. 12 января адвокат предпринимателя сообщил, что Генпрокуратура потребовала вернуть Карапетяна в изолятор.

Политологи оценили вероятность проведения честных выборов

Ситуацию в Армении накануне выборов прокомментировали 2 февраля корреспонденту "Кавказского узла" политолог Степан Даниелян и политолог Ваге Ованнисян.

По мнению Степана Даниеляна, «говорить об ожесточенной конкуренции нет смысла, так как уже на нынешнем этапе можно говорить о том, что предстоящие парламентские выборы в Армении вряд ли будут соответствовать демократическим стандартам».

Выборы соответствуют диктаторской системе, и сам действующий премьер-министр заявляет, что к смене власти можно прийти революцией, но не выборами

«На мой взгляд, уже сегодня можно сказать, что выборы будут незаконными. Например, наблюдательное законодательство подвергается изменениям. Часть конкурентных сил находится в тюрьмах, в отношении другой части возбуждаются уголовные дела. В этом контексте, когда звучат заявления о том, что это геополитические выборы и что «злым силам» не позволят прийти к власти, суммируя все это, можно сказать, что в Армении будут сформированы незаконные власти. Конституция уже давно не действует. Примеров этому много - начиная с 2018 года, когда блокировались суды, преследовались судьи, а сейчас аналогичным образом по сфабрикованным делам преследуются священнослужители. Подобных случаев в мире еще не было. Как не было и такого, чтобы премьер-министр отдавал распоряжения блокировать суды и преследовать судей. В этой ситуации говорить о конкурентных выборах, конечно, нереалистично. Уже сейчас можно сказать, что выборы соответствуют диктаторской системе, и сам действующий премьер-министр заявляет, что к смене власти можно прийти революцией, но не выборами. Другой вопрос, как поведет себя общество в случае фальсификации выборов», - заявил эксперт.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил о планах по "благоустройству" Армянской апостольской церкви, которые включают смещение католикоса всех армян Гарегина II, принятие нового устава и выборы нового главы церкви.

Он подчеркнул, что «мы говорим не об использовании административного ресурса, а о незаконности, а о том, что Конституция больше не действует, что выборы проводятся посредством полицейской системы, о применении насилия, что мы сейчас видим в отношении духовенства».

Отвечая на вопрос, ослабляет ли позиции власти отношение к церкви, Даниелян отметил, что «сегодня церковь - это единственный национальный институт, который не зависит от власти, что и привело к насилию».

«Здесь, на мой взгляд, большую роль играет и пример Грузии, в частности, тот факт, что Саакашвили лишился власти, чему способствовала церковь. Саакашвили в своих выступлениях отмечал, что их главной ошибкой было то, что они допустили сохранение независимости церкви. Сейчас главная задача власти Армении - контроль над всеми институтами. Трезвомыслящие люди уже понимают, что будет происходить дальше, и властям остается лишь проведение выборов с применением насилия, поскольку другого варианта у них нет. Это подтверждают и проведенные социологические опросы», - сказал политолог.

Он считает, что тема сдачи Нагорного Карабаха «к сожалению, уже не является актуальным, поскольку нынешняя власть шантажирует общество, представляя ситуацию так, будто поднятие темы Арцаха (Нагорного Карабаха) может быть расценено как провокация войны». «Думаю, политические силы понимают, что на данном этапе поднимать тему Арцаха (Нагорного Карабаха) нецелесообразно», - добавил Даниелян.

Все заинтересованные стороны будут пытаться повлиять

Говоря о том, могут ли внешние силы, в частности Россия, повлиять на выборы, эксперт отметил, что «сейчас в мире сложилась такая ситуация, что независимо от того, где проходят выборы, они могут привести к изменению обстановки и смене политических векторов». «Евросоюз уже открыто говорит о вмешательстве в выборы - выделяются средства, говорится о «молдавском варианте». И все заинтересованные стороны будут пытаться повлиять. Здесь уже другой вопрос, какими методами кто будет пользоваться», - отметил политолог.

Комментируя резонансное заявление российского телеведущего Владимира Соловьева, эксперт полагает, что «оно было адресовано не Армении, а Соединенным Штатам в контексте венесуэльских событий». «То есть когда США «похищают президента» и заявляют, что Западное полушарие является зоной американского контроля, и что если им понадобится Гренландия, то они ее возьмут, то уже Россия говорит: в таком случае территория бывшего СССР - это наша зона контроля, и мы можем действовать аналогичным образом. Это очень конкретный месседж своим оппонентам, а не Армении. Вопрос в том, кто и в какой степени обладает силой, чтобы это сделать», - аргументировал политолог.

Телеведущий Владимир Соловьев назвал "гигантской проблемой" возможную "потерю Армении" и заявил о возможности проведения специальной военной операции в зоне интересов России. В связи с этим посла Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении, где ему вручили ноту протеста. Активисты обратились в прокуратуру Армении с требованием возбудить уголовное дело против Соловьева, говорится в справке "Армения против Владимира Соловьева" на "Кавказском узле".

По оценке Ваге Ованнисяна, «если ведущие политические силы в качестве принципиального пункта примут то, что Армении до 2018 года больше не существует, и что ни регион, ни мир уже не являются прежними, это станет хорошей основой для начала послевоенного восстановления Армении, исходя из существующих реалий».

«Если удастся объяснить избирателям, что прежде всего требуется выбор, и лишь затем -голосование, то до июня мы получим существенное изменение общественной атмосферы. Если наши электоральные элиты сами осознают и сумеют донести до людей, что мир вступил в этап международных отношений «специальных операций», где сильный, по сути, после короткого периода подготовки, совершает самые невероятные действия, такие как Арцах (Нагорный Карабах), Газа, Венесуэла, Гренландия, возможно, и Иран, то наше общество заметно отрезвеет, понимая, что кажущийся мир может в течение считанных часов превратиться в иную историю», - отметил политолог.

Он отметил, что «важно осознать, насколько опасным является тот факт, что около 60 процентов общества до сих пор не определились, пойдут ли они на выборы, важны ли для них выборы вообще и о чем именно эти выборы, чтобы серьезнее относиться к реальности». «Претенденты на следующую власть должны правильно сформулировать миссию будущей власти. Лишь в этом случае они добьются успеха. Однако формулировка должна быть действительно точной и честной. Эта миссия крайне ограниченная, но в то же время историческая: с ювелирной точностью вывести Армению из зоны столкновения сверхдержав, грамотно управлять нынешним состоянием «не-войны», положить конец расколу и вражде внутри общества и, на основе внутреннего согласия и новых правил сосуществования, начать послевоенное восстановление страны», - считает эксперт.