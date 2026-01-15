×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Справочник
21:07, 15 января 2026

Армения против Владимира Соловьева

Владимир Соловьев угрожает. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После заявления Владимира Соловьева о допустимости силового вмешательства России в Армению МИД в Ереване выступил с официальным протестом, а общественные организации потребовали расследования. Армянские политики расценили слова телеведущего как угрозу суверенитету и попытку давления на страну.

 Что сказал Владимир Соловьев

10 января 2026 года в эфире «Соловьёв.Live» российский телеведущий Владимир Соловьёв заявил о необходимости для России «позаботиться об обеспечении своих интересов» в стратегически важных регионах. Он предложил рассмотреть возможность силового вмешательства во внутренние дела Армении и стран Центральной Азии, подчеркнув, что России следует действовать «как США в Венесуэле» и «наплевать на международное право» 1.

Соловьёв охарактеризовал возможную «потерю Армении» как «гигантскую проблему». По его словам, Россия должна «очень четко» сформулировать свои цели и задачи, а также объяснить, что «игры кончились». «Если нам для нашей национальной безопасности необходимо было начать СВО на территории Украины, почему… мы не можем начинать СВО и в других точках нашей зоны влияния?», - спросил телеведущий 2.  

Он также повторил тезисы, ранее звучавшие в его программах, о том, что «жизнь в Армении была бы другой», если бы Россия «решила проблему с Грузией в 2008 году» и получила сухопутную границу с Арменией.

Это не первое подобное выступление Владимира Соловьева. В июне 2025 года, после ареста Самвела Карапетяна, в эфире телеканала «Россия-1» Владимир Соловьев раскритиковал власти Армении и пригрозил стране «судьбой Арцаха» 3. В марте 2024 года в Армении была заблокирована трансляция авторских программ Соловьева за нарушение запретов на вмешательство во внутриполитическую жизнь страны и оскорбительное содержание. Тогда он заявлял в одной из программ, что «проблем с Арменией не было бы, если бы мы не вмешались в 2008 году. Если бы мы решили проблему с Грузией в 2008 году, у России была бы сухопутная граница с Арменией, и жизнь в Армении была бы совершенно другой» 4. После чего официальный Ереван направил в Москву ноту протеста за нарушение соглашения, подписанного между двумя правительствами.

Последствия высказываний Соловьева

Высказывания Соловьёва привели к официальному дипломатическому протесту Армении. 12 января 2026 года МИД Армении вызвал посла РФ Сергея Копыркина и вручил ему ноту протеста. Пресс‑секретарь МИД Ани Бадалян заявила, что армянская сторона выразила «глубокое возмущение» и расценила слова телеведущего как «неприемлемое посягательство на суверенитет Республики Армения» и «грубое нарушение принципов дружественных отношений». Протест был связан именно с высказываниями Соловьёва, прозвучавшими на канале, входящем в государственный медиахолдинг 5.

Параллельно общественные организации Армении инициировали юридические действия. «Союз информированных граждан» подал заявление в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по статье 151 УК Армении («публичный призыв к развязыванию агрессии»). Активисты подчеркнули, что нормы уголовного законодательства применимы и к лицам, совершившим деяние за пределами страны, если оно направлено против её интересов 6.

Также, как сообщило издание Minval со ссылкой на источник в диппредставительстве одной из стран Средней Азии в Баку, несколько государств региона на закрытых дипломатических консультациях выразили Москве обеспокоенность заявлениями Владимира Соловьева, При этом журналисты утверждают, что заверения российской стороны не устроили среднеазиатских дипломатов 7.

Реакция армянского общества и политиков

Реакция в Армении на слова телеведущего оказалась резкой -- высказались как официальные лица, так и политики и активисты.

Вице‑спикер парламента Рубен Рубинян назвал Соловьёва «близким другом Самвела Карапетяна» и прокомментировал ситуацию фразой: «Собака лает — караван идёт… а караван — наша любимая страна, которая идет к необратимому миру и развитию».

Руководитель парламентской фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян заявил, что Соловьёв «ассоциируется с российскими провластными кругами», поэтому его слова воспринимаются как угроза суверенитету Армении 8.

Представитель «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил: «Решительно осуждаем любые высказывания и действия, направленные против суверенитета Армении».

Председатель Комиссии по телевидению и радио Тигран Акопян выступил с инициативой лишить Соловьёва государственной награды Армении «Ордена Почета», который тот  получил в 2013 году. «Человек, который регулярно угрожает Армении и армянскому народу, желает нашей стране катастрофы и в целом демонстрирует человеконенавистническое мышление, не может быть достоин одной из высших государственных наград Республики Армения. Это наш позор», — написал Тигран Акопян на своей официальной странице в Facebook* 9. С такой же инициативой выступила депутат Народного Собрания Армении от партии «Гражданский договор» Арусяк Джулакян 10.

Общественные активисты выступили с более жесткими предложениями. Руководитель движения «Моё право» Артур Осипян заявил, что реакция Еревана должна быть «жёстче ноты протеста», и предложил добиваться вывода 102‑й российской базы: «Держать на своей территории войска государства, которое угрожает тебе военной агрессией — серьёзная угроза для Армении».

Политический аналитик Акоп Бадалян отметил, что заявления Соловьёва «не являются эмоциональной импровизацией». По его мнению, они объективно усиливают риторику армянских властей о «гибридных атаках», создавая удобный фон для обращения к европейским партнёрам за расширением финансовой поддержки. При этом он подчеркнул, что вопрос о личной выгоде Соловьёва остаётся открытым.

Инцидент происходит на фоне охлаждения отношений Армении и России, начавшегося после отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года,  а также подписанного в августе 2025 года совместной мирной декларации между Арменией и Азербайджаном при посредничестве США. Подробнее о развитии отношений между Россией и Арменией рассказано в справке «Кавказского узла» .

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечания

  1. https://player.smotrim.ru/iframe/video/id/3067419/sid/smotrim/isPlay/true/mute/true/
  2. «Попытка оправдать силовое вмешательство»: реакция на заявление Соловьева в Армении // JAMnews, 12.01.2026.
  3. "Выключите голос врага": в Армении требуют отключить российские телеканалы уничтожением // JAMnews, 09.07.2025.
  4. Соловьев: если бы проблема Грузии была решена в 2008-м, мы имели бы границу с Арменией // Грузия Онлайн, 27.02.2024.
  5. Министерство иностранных дел Армении передало послу России письмо протеста в связи с заявлениями Соловьева // Armenpress, 12.02.2026.
  6. Гражданская организация требует расследовать угрозу агрессии от Соловьёва // Panarmenian.net, 13.02.2026.
  7. https://t.me/minval_az/141976
  8. Депутаты фракции «Гражданский договор» отреагировали на заявление российского пропагандиста Владимира Соловьева //Armenpress, 12.02.2026.
  9. В Армении предложили лишить «маньяка Соловьёва» армянского ордена Почёта - «это наш позор» // 1news/az, 12.01.2026.
  10. Депутаты фракции «Гражданский договор» отреагировали на заявление российского пропагандиста Владимира Соловьева// Armenpress, 12.02.2026.
Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
21:35, 15 января 2026
Дело директора махачкалинского водоканала дошло до суда
17:57, 15 января 2026
Участники дела о махинациях с жильем для переселенцев осуждены на Ставрополье
03:32, 15 января 2026
Боец из Северной Осетии убит на Украине
23:55, 14 января 2026
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
17:52, 14 января 2026
Четверо осужденных в Азербайджане на длительные сроки переданы Армении
08:20, 14 января 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
Все события дня
Новости
Соловьев. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:50, 14 января 2026
Активисты в Армении потребовали возбудить уголовное дело против Соловьева
Соловьев. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:47, 13 января 2026
Российского посла вызвали в МИД Армении из-за заявления Владимира Соловьева
Арсен Маркарян. Фото: https://memorialcenter.org/
14:56, 31 декабря 2025
Дело блогера Маркаряна направлено в суд
02:53, 30 декабря 2025
Арест блогера Маркаряна вновь продлен
Карабахские беженцы в очереди за гуманитарной помощью. Скриншот фото из Telegram-канала Мики Бадаляна от 20.12.25, https://t.me/mikayelbad/45241.
23:58, 21 декабря 2025
Продовольственная помощь стала подспорьем для беженцев из Карабаха
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Последние записи в блогах
Фото
15:33, 12 января 2026
Ветер с Апшерона
Баку молчит о кровавом развитии революции в Иране
Фото
11:12, 30 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Пашиняну придется соревноваться с Карапетянами, а не робосержами
Фото
11:03, 21 декабря 2025
Ветер с Апшерона
3
У них виновных вообще нет?
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Сотрудник полиции задерживает мужчину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
15 января 2026, 17:08
Задержанный умер в отделении полиции в Ростовской области

Сотрудники полиции во время акции протеста. Тбилиси, декабрь 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла2
15 января 2026, 15:37
"Грузинская мечта" потребовала извинений от BBC

Айна Манькиева. Скриншот фото из телеграм-канала «Марем»
15 января 2026, 12:41
Айну Манькиеву опросили сотрудники двух силовых ведомств

Алеко Элисашвили. Фото: https://1tv.ge/
15 января 2026, 10:26
Защита Элисашвили обвинила Пенитенциарную службу в дискредитации грузинского оппозиционера

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше