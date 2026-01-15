Армения против Владимира Соловьева

После заявления Владимира Соловьева о допустимости силового вмешательства России в Армению МИД в Ереване выступил с официальным протестом, а общественные организации потребовали расследования. Армянские политики расценили слова телеведущего как угрозу суверенитету и попытку давления на страну.

Что сказал Владимир Соловьев

10 января 2026 года в эфире «Соловьёв.Live» российский телеведущий Владимир Соловьёв заявил о необходимости для России «позаботиться об обеспечении своих интересов» в стратегически важных регионах. Он предложил рассмотреть возможность силового вмешательства во внутренние дела Армении и стран Центральной Азии, подчеркнув, что России следует действовать «как США в Венесуэле» и «наплевать на международное право» .

Соловьёв охарактеризовал возможную «потерю Армении» как «гигантскую проблему». По его словам, Россия должна «очень четко» сформулировать свои цели и задачи, а также объяснить, что «игры кончились». «Если нам для нашей национальной безопасности необходимо было начать СВО на территории Украины, почему… мы не можем начинать СВО и в других точках нашей зоны влияния?», - спросил телеведущий .

Он также повторил тезисы, ранее звучавшие в его программах, о том, что «жизнь в Армении была бы другой», если бы Россия «решила проблему с Грузией в 2008 году» и получила сухопутную границу с Арменией.

Это не первое подобное выступление Владимира Соловьева. В июне 2025 года, после ареста Самвела Карапетяна, в эфире телеканала «Россия-1» Владимир Соловьев раскритиковал власти Армении и пригрозил стране «судьбой Арцаха» . В марте 2024 года в Армении была заблокирована трансляция авторских программ Соловьева за нарушение запретов на вмешательство во внутриполитическую жизнь страны и оскорбительное содержание. Тогда он заявлял в одной из программ, что «проблем с Арменией не было бы, если бы мы не вмешались в 2008 году. Если бы мы решили проблему с Грузией в 2008 году, у России была бы сухопутная граница с Арменией, и жизнь в Армении была бы совершенно другой» . После чего официальный Ереван направил в Москву ноту протеста за нарушение соглашения, подписанного между двумя правительствами.

Последствия высказываний Соловьева

Высказывания Соловьёва привели к официальному дипломатическому протесту Армении. 12 января 2026 года МИД Армении вызвал посла РФ Сергея Копыркина и вручил ему ноту протеста. Пресс‑секретарь МИД Ани Бадалян заявила, что армянская сторона выразила «глубокое возмущение» и расценила слова телеведущего как «неприемлемое посягательство на суверенитет Республики Армения» и «грубое нарушение принципов дружественных отношений». Протест был связан именно с высказываниями Соловьёва, прозвучавшими на канале, входящем в государственный медиахолдинг .

Параллельно общественные организации Армении инициировали юридические действия. «Союз информированных граждан» подал заявление в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по статье 151 УК Армении («публичный призыв к развязыванию агрессии»). Активисты подчеркнули, что нормы уголовного законодательства применимы и к лицам, совершившим деяние за пределами страны, если оно направлено против её интересов .

Также, как сообщило издание Minval со ссылкой на источник в диппредставительстве одной из стран Средней Азии в Баку, несколько государств региона на закрытых дипломатических консультациях выразили Москве обеспокоенность заявлениями Владимира Соловьева, При этом журналисты утверждают, что заверения российской стороны не устроили среднеазиатских дипломатов .

Реакция армянского общества и политиков

Реакция в Армении на слова телеведущего оказалась резкой -- высказались как официальные лица, так и политики и активисты.

Вице‑спикер парламента Рубен Рубинян назвал Соловьёва «близким другом Самвела Карапетяна» и прокомментировал ситуацию фразой: «Собака лает — караван идёт… а караван — наша любимая страна, которая идет к необратимому миру и развитию».

Руководитель парламентской фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян заявил, что Соловьёв «ассоциируется с российскими провластными кругами», поэтому его слова воспринимаются как угроза суверенитету Армении .

Представитель «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил: «Решительно осуждаем любые высказывания и действия, направленные против суверенитета Армении».

Председатель Комиссии по телевидению и радио Тигран Акопян выступил с инициативой лишить Соловьёва государственной награды Армении «Ордена Почета», который тот получил в 2013 году. «Человек, который регулярно угрожает Армении и армянскому народу, желает нашей стране катастрофы и в целом демонстрирует человеконенавистническое мышление, не может быть достоин одной из высших государственных наград Республики Армения. Это наш позор», — написал Тигран Акопян на своей официальной странице в Facebook* . С такой же инициативой выступила депутат Народного Собрания Армении от партии «Гражданский договор» Арусяк Джулакян .

Общественные активисты выступили с более жесткими предложениями. Руководитель движения «Моё право» Артур Осипян заявил, что реакция Еревана должна быть «жёстче ноты протеста», и предложил добиваться вывода 102‑й российской базы: «Держать на своей территории войска государства, которое угрожает тебе военной агрессией — серьёзная угроза для Армении».

Политический аналитик Акоп Бадалян отметил, что заявления Соловьёва «не являются эмоциональной импровизацией». По его мнению, они объективно усиливают риторику армянских властей о «гибридных атаках», создавая удобный фон для обращения к европейским партнёрам за расширением финансовой поддержки. При этом он подчеркнул, что вопрос о личной выгоде Соловьёва остаётся открытым.

Инцидент происходит на фоне охлаждения отношений Армении и России, начавшегося после отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года, а также подписанного в августе 2025 года совместной мирной декларации между Арменией и Азербайджаном при посредничестве США. Подробнее о развитии отношений между Россией и Арменией рассказано в справке «Кавказского узла» .

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

