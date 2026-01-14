×

Кавказский узел

Лента новостей
01:50, 14 января 2026

Активисты в Армении потребовали возбудить уголовное дело против Соловьева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Армянские общественные деятели обратились в прокуратуру страны, требуя начать уголовное преследование российского телеведущего Владимира Соловьева за призыв к агрессии против Армении. 

Как писал "Кавказский узел", телеведущий Владимир Соловьев назвал "гигантской проблемой" возможную "потерю Армении" и заявил о возможности проведения специальной военной операции в зоне интересов России. В связи с этим посла Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении, где ему вручили ноту протеста.

В марте 2024 года в Армении была заблокирована трансляция авторских программ Владимира Соловьева за нарушение запретов на вмешательство во внутриполитическую жизнь страны и оскорбительное содержание.

Организация “Союз информированных граждан” подала заявление в прокуратуру Армении, потребовав возбудить против Владимира Соловьева уголовное дело за публичный призыв к развязыванию агрессии (статья 151 Уголовного кодекса Армении). Активисты напомнили, что нормы УК Армении могут применяться к лицам, совершившим уголовно наказуемое деяние за пределами страны, если оно направлено против государственных интересов Армении. 

«Мы будем следить за ходом рассмотрения нашего требования к правоохранительным органам и тем, будет ли надлежащая правовая оценка с их стороны», - заявил председатель организации Даниел Иоаннисян

Руководитель фракции «Гражданский договор» в парламенте Армении Айк Конджорян, комментируя высказывания  российского телеведущего, заметил, что «Владимир Соловьев ассоциируется  с российскими провластными кругами, потому его призыв воспринимается как угроза суверенитету Армении».

«За последние годы Армения значительно укрепила основы своей государственности и суверенитета. Любые угрозы в адрес суверенитета Армении должны становиться стимулом для многократного усиления механизмов  по укреплению мира, разблокированию границ, развитию экономики, обеспечению мирного сосуществования с соседними государствами, что является важнейшей гарантией  суверенитета нашей страны», - отметил Конджорян в видео на своей странице в соцсети.

«Решительно осуждаем любые высказывания и действия, направленные против суверенитета Армении, независимо от того, из какой страны или с какой трибуны они звучат», - заявил представитель Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

В тоже время он выразил недоумение реакцией правящей партии «Гражданский договор» на высказывания Соловьева. «Показательно, что одно заявление российского комментатора вызывает мгновенную и максимально резкую реакцию, тогда как годами игнорируются прямые и публичные угрозы со стороны высокопоставленных представителей Азербайджана и Турции, что действительно ставят под сомнение территориальную целостность Армении и сопровождаются откровенным вмешательством во внутренние дела страны», - заметил он. 

Руководитель движения «Мое право» Артур Осипян убежден, что в ответ за угрозы Соловьева Армении нужно применить «более жесткие методы, чем нота протеста Москве». «В ответ на  призыв Соловьева к агрессии против Армении необходимо  добиться ухода 102-й российской базы с территории Армении. Нужно иметь хотя бы немного чувства собственного достоинства. Держать на своей территории войска государства, которое угрожает тебе военной агрессией - это серьезная угроза для Армении и армянского народа», - считает Осипян.

Политический аналитик Акоп Бадалян выразил мнение, что «резкие заявления российского пропагандиста Владимира Соловьева не являются эмоциональной импровизацией или проявлением некомпетентности». Он отметил, что «подобные заявления объективно подпитывают официальную риторику армянских властей о «гибридной войне» и «гибридных атаках», создавая информационный фон, удобный для внутренней и внешней коммуникации».

«Сложилась ситуация, когда российский пропагандист фактически работает на усиление пропагандистской повестки официального Еревана. Это, в свою очередь, дает возможность армянским властям апеллировать к европейским партнерам, в частности к Брюсселю, заявляя об усилении гибридных угроз и необходимости увеличения финансовой поддержки - не ограничиваясь прежними объемами, а требуя их кратного увеличения», - заявил аналитик. При этом Бадалян отметил, что вопрос о личной выгоде Соловьева от таких заявлений «остается открытым».

Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Показать больше