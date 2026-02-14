×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
06:12, 14 февраля 2026

Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Блогер Арсен Маркарян, обвиняемый в реабилитации нацизма и оскорблении памяти защитников Отечества, попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке в связи с согласием с предъявленным обвинением.

Как писал "Кавказский узел", в августе в Москве был задержан, а затем арестован блогер армянского происхождения Арсен Маркарян, обвиняемый в оскорблении памяти защитников Отечества (часть 4 статьи 354.1 УК РФ, предусматривает до пяти лет заключения). Блогер отказался признать вину. 31 декабря дело Маркаряна было направлено в суд.

По версии следствия, Маркарян опубликовал на видеохостинге ролик, содержащий информацию с оскорблением памяти защитников Отечества. Сам Маркарян заявил, что не публиковал это видео. "Канал мне незнаком, я его не создавал и не администрировал, данную видеозапись я не выкладывал и никому не отправлял".

Блогер Арсен Маркарян попросил Мосгорсуд рассмотреть его дело в особом порядке, пишет 13 февраля РИА "Новости" со ссылкой на судебные материалы.

В материалах указано, что от лица Маркаряна в суд поступило ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением. Судебное заседание, на котором будет рассмотрено ходатайство, назначено на 19 февраля.

Автор: "Кавказский узел"

