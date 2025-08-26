×

Лента новостей
04:53, 26 августа 2025

Арсен Маркарян арестован на 17 суток

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве арестовал блогера армянского происхождения Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества. Блогер отказался признать вину.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа в Московской области был задержан блогер армянского происхождения Арсен Маркарян по делу о реабилитации нацизма.

Таганский районный суд Москвы 25 августа арестовал блогера Арсена Маркаряна, его отправили в СИЗО на 17 суток, пишет "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу судов Москвы.

Судебное слушание прошло без журналистов, однако, по данным RT, блогер отказался признать вину. Когда ему показали видео, где содержится информация об оскорблении памяти защитников Отечества, Маркарян заявил, что не узнает человека на записи. "Канал мне незнаком, я его не создавал и не администрировал, данную видеозапись я не выкладывал и никому не отправлял", - приводит его слова издание.

Мать Маркаряна в суд его благодарственные письма и около 30 медалей за спортивные достижения. Также в суд явились несколько девушек из группы поддержки, которые привезли блогеру вещи, необходимые в СИЗО, информирует ТАСС.

Автор: "Кавказский узел"

