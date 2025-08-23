×

Кавказский узел

20:24, 23 августа 2025

Арсен Маркарян задержан по делу о реабилитации нацизма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали в Московской области блогера армянского происхождения Арсена Маркаряна по делу о реабилитации нацизма.

Управление Следкома  по  Москве расследует уголовное дело в отношении Арсена Маркаряна, который подозревается в оскорбление памяти защитников Отечества (часть 4 статьи 354.1 УК РФ, предусматривает до пяти лет заключения)

По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года Маркарян разместил на одном из видеохостингов видеозапись, которая содержит информацию об оскорбления памяти защитников Отечества.

«Он будет проверен на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти», — добавили в СКР.

Маркарян  прятался в багажнике автомобиля, остановленного возле подмосковной Кубинки, сообщило  МВД России.

Оперативники установили автомобиль, на котором передвигался Маркарян. На Можайском шоссе возле  Кубинки автомобиль, в котором Маркарян прятался в багажнике,был остановлен инспекторами ДПС Московской области. Он был задержан, сообщило МВД России в своем Telegram-канале.

Следком России опубликовал в своем Telegram-канале кадры как силовик заводит Маркаряна в Следком.

Маркарян — 30-летний блогер и инфобизнесмен из Самары, разработчик своего курса «База». Он утверждает, что помогает мужчинам становиться сильнее, увереннее и энергичнее. Известен негативным высказываниями в адрес женщин (но при этом в его «Базе» есть курс и для них). Также выступал с критикой властей России и военной операции, сообщает РБК.

22 августа Маркарян опубликовал  в своем YouTube-канале "Арсен Маркарян. Подкасты", в котором насчитывается 218 тысяч подписчиков, shorts, записанный на Красной площади, анонсируя намеченное на октябрь мероприятие. На его странице в Instagram* насчитывается 472 тысячи подписчиков, а в Telegram-канале с платной подпиской - более 66 тысяч. 

 Ранее прокуратура проверяла пятичасовое интервью Маркаряна, в котором он рассуждал о донатах ВСУ, а также о возможности использовать дроны с флагом Украины, сообщил сегодня Telegram-канал "Осторожно, новости"

Ранее "Кавказский узел" писал, что в Москве после похищения чеченскими силовиками, был задержан блогер армянского происхождения Арег Щепихин. Участники похищения на Ярославском вокзале в Москве блогера Арега Щепихина, трое из которых предъявили удостоверения сотрудников управления Росгвардии по Чечне, освобождены под подписку о невыезде. Самого Щепихина суд арестовал на два месяца по делу о призывах к экстремизму и возбуждении вражды. 26 июня Щепихин извинился в суде перед жителями Кавказа, заявив, что раскаивается, но суд отказался смягчить ему меру пресечения. В окончательном обвинении Щепихину вменяются три уголовные статьи.  Суд продлил арест Щепихину на полгода, до 22 января. 

Арег Щепихин в ролике от 3 июня призывал убедить власти России изгнать мусульман "на Кавказ", а "евреев" - из России, поскольку, по его утверждению, "народ выбрал путь христианства". Также он высказывал оскорбления в адрес чеченцев и дагестанцев. В один лишь день, 3 июня, в его блоге были опубликованы два видео с оскорблениями в адрес мусульман. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?".

"Кавказский узел" также писал, что 9 июля данные Щепихина были внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Экспертиза признала его вменяемым. 

Автор: "Кавказский узел"

