Российского посла вызвали в МИД Армении из-за заявления Владимира Соловьева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Телеведущий Владимир Соловьев назвал "гигантской проблемой" возможную "потерю Армении" и заявил о возможности проведения специальной военной операции в зоне интересов России. В связи с этим посла Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении, где ему вручили ноту протеста.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2024 года в Армении была заблокирована трансляция авторских программ Владимира Соловьева за нарушение запретов на вмешательство во внутриполитическую жизнь страны и оскорбительное содержание.

Посла Российской Федерации в Ереване Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении из-за слов Владимира Соловьева. По словам пресс-секретаря посольства Дмитрия Данилова, была передана нота протеста в связи с высказываниями телеведущего, сообщает 12 января РИА "Новости".

Ранее о вызове посла сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян. По ее словам, послу "вручена нота протеста, в которой выражено глубокое возмущение заявлениями, сделанными в эфире программы на канале, который является частью государственного медиахолдинга". "Было подчеркнуто, что это неприемлемое посягательство на суверенитет республики Армения, враждебное заявление и грубое нарушение фундаментальных принципов дружественных отношений между Арменией и Россией", - заявила она.

Поводом для вызова посла стало заявление Соловьева, сделанное им 10 января в эфире "Соловьев.Live". Соловьева заявил, что России необходимо позаботиться об обеспечении своих интересов в ключевых для страны регионах. Он назвал "потерю Армении" "гигантской проблемой". «Если нам для нашей национальной безопасности необходимо было начать СВО на территории Украины, почему, исходя из тех же самых соображений, мы не можем начинать СВО и в других точках нашей зоны влияния?» - приводит его слова "Коммерсант".

На заявление Соловьева отреагировал вице-спикер Национального собрания Армении Рубен Рубинян. На своей странице в соцсетях он назвал Соловьева близким другом Самвела Карапетяна. "Собака лает - караван идет. Собака в данном случае - близкий друг и соотечественник российского бизнесмена Самвела Карапетяна, а караван - наша любимая страна, которая идет к необратимому миру и развитию", - написал он.

Напомним, что владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя и в экономических преступлениях. 30 декабря суд перевел предпринимателя под домашний арест. 12 января прокуратура Армении потребовала ужесточить меру пресечения Карапетяну.