Телепередачи Владимира Соловьева заблокированы в Армении

29 марта 2024, 13:56

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Трансляция авторских программ Владимира Соловьёва заблокирована из-за нарушений запретов на вмешательство во внутриполитическую жизнь страны и оскорбительное содержание, заявила телерадиосеть Армении.

В Армении заблокирована трансляция программ "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", выходящих в эфир на телеканале "РТР-Планета", сообщает пресс-служба Телевизионной и радиовещательной сети Армении.

"Решение принято на основе постоянных‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ нарушений статей 5 и 6 межправительственного договора между Арменией и Россией о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций", - цитирует сегодня сообщение сети "Интерфакс".

Названные статьи договора предполагают, что стороны не должны допускать вмешательства во внутриполитическую жизнь и исключают оскорбительное содержание, пишет агентство.

Согласно сообщению телерадиосети, нарушения были "зафиксированы в последнее время Комиссией по телевидению и радио Армении", информирует сегодня JAMnews.

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