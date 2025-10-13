×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:59, 13 октября 2025

Самвелу Карапетяну предъявлено новое обвинение

Самвел Карапетян. Фото: https://pastinfo.am/ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи в Армении необоснованно предъявили арестованному Самвелу Карапетяну новое обвинение в преступлении экономического характера, заявили адвокаты предпринимателя.

Как писал "Кавказский узел", в середине августа суд оставил Самвела Карапетяна под стражей. Защита Карапетяна назвала это решение необоснованным. 8 сентября апелляционный суд отказался освободить предпринимателя.

Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя. Перед арестом Самвел Карапетян выразил поддержку Армянской апостольской церкви после того, как премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства 29 мая выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления церкви, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года".

Следователи в Армении предъявили Самвелу Карапетяну еще одно обвинение, на этот раз экономического характера, заявила пресс-служба его адвокатской группы.

"Следственный орган установил новую планку продолжающейся незаконности: он выдвинул очередное обвинение экономического характера без каких-либо соответствующих данных, без какой-либо минимальной правовой и законной основы", - цитирует сегодня заявление защиты Карапетяна ТАСС.

Это же заявление процитировало сегодня издание Alphanews.am. Адвокаты отметили, что эти действия следствия "выходят за рамки юридической логики", отмечается в публикации. Подробности обвинения в публикациях не приведены.

Напомним, в июле 65 депутатов парламента Армении поддержали законопроект, позволяющий национализировать компанию Карапетяна "Электрические сети Армении". Ранее Никол Пашинян пригрозил национализацией компании. 8 июля силовики пришли с обыском в офисы компании "Электрические сети Армении" и в дом председателя совета директоров Нарека Карапетяна.

2 июля прошли обыски в ереванском офисе компании Карапетяна "Ташир Групп". Причиной обысков стало уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег, заявил Следком Армении.

11 июля Вагинак Казарян, директор принадлежащей Карапетяну компании "Ташир пицца", был арестован по делу о неуплате налогов.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
10:00, 13 октября 2025
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
09:01, 13 октября 2025
Более 40 беспилотников сбиты в трех регионах ЮФО
03:20, 13 октября 2025
Беспилотная опасность объявлена в Дагестане и Северной Осетии
02:40, 13 октября 2025
Введены ограничения на работу аэропортов Астрахани и Краснодара
17:58, 12 октября 2025
Три бойца из Астраханской области убиты в зоне СВО
13:59, 12 октября 2025
Военнослужащий из Котово убит в военной операции
Все события дня
Новости
Участники акции протеста. Мердзаван, 12 октября 2025 года. Кадр видео News.am https://www.youtube.com/watch?v=O7Nvhm42RK4
14:59, 12 октября 2025
Участники протестов в Армении потребовали выселения семьи односельчан
Пикет Александра Шерченкова. Ереван, 11 октября 2025 года. Фото RusNews https://t.me/rusnews/75711
07:03, 12 октября 2025
Пикетчик в Ереване призвал освободить осужденного по делу "Сети"*
03:57, 11 октября 2025
Высокопоставленный офицер осужден в Армении за оставление поля боя
Лилия Манюхина. Фото: скриншот публикации на странице адвоката Ерицяна в соцсети Ռոման Երիցյան / Facebook **
03:55, 9 октября 2025
Россия потребовала экстрадировать из Армении московскую активистку
00:59, 9 октября 2025
Георгий Киноян освобожден из-под стражи в Армении
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Последние записи в блогах
Фото
18:43, 3 сентября 2025
Ветер с Апшерона
5
ШОС - покойник
Фото
18:23, 1 сентября 2025
Ветер с Апшерона
12
Спасибо, ШОС, что не принял
Фото
14:27, 30 августа 2025
Ветер с Апшерона
16
Неизменность - порок или достоинство?
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Волгоградский аэропорт. Фото: пресс-служба аэропорта Волгограда https://airportvolgograd.ru/
13 октября 2025, 07:00
Аэропорты четырех городов юга России возобновили работу

Юрий Напсо. Фото из телеграм-канала Напсо https://t.me/NapsoYuriy/289
12 октября 2025, 12:02
Законность получения Юрием Напсо земель в Сочи поставлена под сомнение

Обмен заключенными. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot.
10 октября 2025, 10:40
Москва и Баку освободили по одному арестованному после встречи президентов

Гела Мтивлишвили. Фото: Mtisambebi.ge
10 октября 2025, 02:10
ЕСПЧ начал рассматривать дело журналиста Мтивлишвили

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше