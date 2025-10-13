Самвелу Карапетяну предъявлено новое обвинение
Следователи в Армении необоснованно предъявили арестованному Самвелу Карапетяну новое обвинение в преступлении экономического характера, заявили адвокаты предпринимателя.
Как писал "Кавказский узел", в середине августа суд оставил Самвела Карапетяна под стражей. Защита Карапетяна назвала это решение необоснованным. 8 сентября апелляционный суд отказался освободить предпринимателя.
Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя. Перед арестом Самвел Карапетян выразил поддержку Армянской апостольской церкви после того, как премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства 29 мая выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления церкви, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года".
Следователи в Армении предъявили Самвелу Карапетяну еще одно обвинение, на этот раз экономического характера, заявила пресс-служба его адвокатской группы.
"Следственный орган установил новую планку продолжающейся незаконности: он выдвинул очередное обвинение экономического характера без каких-либо соответствующих данных, без какой-либо минимальной правовой и законной основы", - цитирует сегодня заявление защиты Карапетяна ТАСС.
Это же заявление процитировало сегодня издание Alphanews.am. Адвокаты отметили, что эти действия следствия "выходят за рамки юридической логики", отмечается в публикации. Подробности обвинения в публикациях не приведены.
Напомним, в июле 65 депутатов парламента Армении поддержали законопроект, позволяющий национализировать компанию Карапетяна "Электрические сети Армении". Ранее Никол Пашинян пригрозил национализацией компании. 8 июля силовики пришли с обыском в офисы компании "Электрические сети Армении" и в дом председателя совета директоров Нарека Карапетяна.
2 июля прошли обыски в ереванском офисе компании Карапетяна "Ташир Групп". Причиной обысков стало уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег, заявил Следком Армении.
11 июля Вагинак Казарян, директор принадлежащей Карапетяну компании "Ташир пицца", был арестован по делу о неуплате налогов.
