Самвел Карапетян оставлен под арестом
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Апелляционный антикоррупционный суд Армении отклонил ходатайство против продления срока ареста Самвела Карапетяна.
Как писал "Кавказский узел", в середине августа Антикоррупционный суд Армении оставил под стражей бизнесмена Самвела Карапетяна, десятичасовое заседание проходило на фоне акции протеста. Защита Карапетяна назвала решение необоснованным.
Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя. Перед арестом Самвел Карапетян выразил поддержку Армянской апостольской церкви после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 29 мая выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления церкви, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года".
Антикоррупционный апелляционный суд Армении оставил под арестом бизнесмена, мецената, президента ГК "Ташир Груп" Самвела Карапетяна. Следствие инкриминирует меценату призыв к свержению конституционного строя. Об этом сообщил журналистам его адвокат Арам Вардеванян, информирует ТАСС. "Суд отклонил наше ходатайство и оставил Самвела Карапетяна под арестом", - сказал юрист, уточняет издание.
