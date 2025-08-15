Арест Самвела Карапетяна продлен на два месяца

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Антикоррупционный суд Армении оставил под стражей бизнесмена Самвела Карапетяна, десятичасовое заседание проходило на фоне акции протеста. Защита Карапетяна назвала решение необоснованным.

Как писал "Кавказский узел", 2 июля прошли обыски в головном офисе принадлежащей арестованному бизнесмену Самвелу Карапетяну компании. Причиной обысков стало уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег, заявил Следком Армении. Апелляционный суд признал законным арест Карапетяна, однако признал незаконным его задержание.

Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя. Перед арестом Самвел Карапетян выразил поддержку Армянской апостольской церкви после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 29 мая выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления церкви, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года".

Антикоррупционный суд Армении после продолжавшегося примерно 10 часов заседания принял решение продлить на 2 месяца арест российского бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна, сообщило ТАСС.

"К сожалению, суд продлил на 2 месяца арест Самвела Карапетяна", - процитировало агентство слова адвоката Арама Вардеваняна, который назвал обвинения в адрес бизнесмена беспочвенными и политическими.

«На заседании Антикоррупционного суда относительно продления ареста Самвела Карапетяна с ходатайством выступил следователь. Он представил очевидно необоснованное ходатайство, не преодолевшее минимальный порог обоснованности», - сказал один из его адвокатов Арам Вардеванян журналистам, процитировало его Aysor.Am.

Продление ареста президента «Ташир Груп» Самвела Карапетяна носит незаконный характер и является неправомерным, заявил один из его адвокатов Армен Фероян.

«Всем очевидно, что имеем дело с двумя незаконными эпизодами обвинения", - привело его слова агентство "Новости Армении."

Заседание суда проходила на фоне акции протеста. Сторонники Самвела Карапетяна несколько часов провели у здания суда в Ереване, скандируя лозунги, передают "Известия".

Видео от здания суда по состоянию на вечер 14 августа опубликовал в своем Telegram-канале блогер Мика Бадалян. На записи видны сотни людей.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.