Апелляционный суд Армении оставил Карапетяна под арестом
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Оставлено в силе решение о содержании под стражей главы группы компаний "Ташир", бизнесмена Самвела Карапетяна. Сам Карапетян подал иск о клевета на депутатов парламента Армении.
Как писал "Кавказский узел", 2 июля прошли обыски в головном офисе принадлежащей арестованному бизнесмену Самвелу Карапетяну компании. Причиной обысков стало уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег, заявил Следком Армении.
Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя.
Апелляционный суд Армении оставил в силе решение суда первой инстанции Еревана о двухмесячном аресте владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна.
"Апелляционный суд постановил оставить неизменным решение об аресте Карапетяна", - цитирует сообщение департамента "Арминфо".
Самвел Карапетян находится на 44-м месте в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes, его состояние оценивается в $3,2 млрд. Миллиардер владеет группой компаний "Ташир" и сетью ТРЦ "Рио".
Карапетян подал иск о клевете против депутатов правящей партии Армении
Армянский предприниматель Самвел Карапетян подал в суд на депутатов парламента Армении от правящей фракции «Гражданский договор» Арсена Торосяна и Айка Конджоряна с требованием публичного опровержения и извинений за клеветнические заявления. Об этом сообщает РИА "Новости". Карапетян требует, чтобы парламентарии опровергли свои заявления о его якобы связях с российской ФСБ и противоправной экономической деятельности. Истец настаивает, что «эти сведения являются клеветническими, ложными и необоснованными».
Он требует взыскать с каждого из ответчиков по 9 млн драмов (около 24 тьісяч долларов) в качестве компенсации за причиненный моральный вред и клевету. Также в иске указано требование возместить судебные издержки, включая государственную пошлину и гонорары адвокатов.
Ранее, 3 июля, 65 депутатов парламента Армении поддержали законопроект, позволяющий национализировать компанию "Электрические сети Армении" арестованного бизнесмена Самвела Карапетяна. Ранее Пашинян пригрозил национализацией компании. ЗАО "Электрические сети Армении" заявило, что не знает, из-за какого ущерба глава правительства Пашинян пообещал национализировать предприятие.
Перед арестом Самвел Карапетян выразил поддержку Армянской апостольской церкви после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 29 мая выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления церкви, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года".
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