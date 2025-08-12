Суд признал неправомерным задержание Карапетяна

Апелляционный суд в Ереване признал задержание бизнесмена Самвела Карапетяна незаконным.

Как писал "Кавказский узел", 2 июля прошли обыски в головном офисе принадлежащей арестованному бизнесмену Самвелу Карапетяну компании. Причиной обысков стало уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег, заявил Следком Армении. Апелляционный суд признал законным арест Карапетяна.

Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя. Перед арестом Самвел Карапетян выразил поддержку Армянской апостольской церкви после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 29 мая выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления церкви, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года".

Апелляционный уголовный суд Армении признал задержание президента "Ташир групп" Самвела Карапетяна неправомерным, сообщила одна из его адвокатов Лианна Гаспарян.

"Суд установил, что задержание Самвела Карапетяна 18 июня 2025 года было неправомерным, в результате чего он незаконно провел в неволе более 9 часов», - приводит ее слова агентство "Новости Армения".

Апелляционный уголовный суд признал неправомерным именно задержание, но не арест Самвела Карапетяна, подчеркнул адвокат Карапетяна Арам Вардеванян.

«Решение, которое принял следователь, больше не является правомерным, но это касается задержания. Задержание признано неправомерным, однако арест все еще действует. Арест, который применяется более 50 дней и изначально не имел никакого юридического основания. В любом демократическом обществе такой арест, естественно, уже был бы отменен, но у меня есть подозрение, что будет подано ходатайство о продлении ареста, примененного в отношении Самвела Карапетяна", - процитировало его слова News.Am.

Он добавил, что мера пресечения в виде ареста, избранная в отношении Самвела Карапетяна, должна быть отменена.

«Если следователь представит подобное ходатайство, то этот вопрос должен решить суд. Будем надеяться, что в данной ситуации право возобладает, а беззаконие – будет побеждено»,- сказал Арам Вардеванян.

Прокуратура Армении опротестует в Кассационном суде решение апелляционной инстанции, признавшей незаконным задержание главы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, сообщила Armenia Today.

По оценке прокуратуры, решение Апелляционного суда по задержанию не имеет отношения к законности и обоснованности решения суда об избрании в отношении Карапетяна ареста в качестве меры пресечения. Прокуратура утверждает, что после признанного незаконным задержания бизнесмен был освобожден по решению следствия, позднее задержан по другим основаниям, которые были признаны правомерными.

"В демократическом обществе прокуратура, естественно, не стала бы обжаловать решение Апелляционного суда о признании ареста Самвела Карапетяна незаконным, а должна была бы по собственной инициативе отменить явно незаконное задержание", - прокомментировал Вардеванян заявление ведомства на своей странице в Facebook*.