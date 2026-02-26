×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:50, 26 февраля 2026

Блогер Айк Егян арестован за оскорбление Пашиняна в TikTok

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Блогер Айк Егян, известный в TikTok как "Айвазовский", арестован по обвинению в оскорблении премьер-министра Армении Никола Пашиняна. 

О преследовании известного в TikTok деятеля Айка Егяна сообщил адвокат Роман Ерицян. По словам защитника, уголовное дело против блогера возбудили по статье о хулиганстве с отягчающими обстоятельствами (часть 2 статьи 297 УК Армении предполагает мотив нетерпимости, ненависти или вражды). 

Айку Егяну вменяется оскорбление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в видеороликах для TikTok. По информации адвоката, его задержали еще 24 февраля и поместили в следственный изолятор, а сегодня суд в городе Севан Гегаркуникской области Армении избрал ему в качестве меры пресечения арест. "Айк взят под стражу", - написал Ерицян в Facebook*. 

Поводом для возбуждения уголовного дела против блогера с ником "Айвазовский" стал донос председателя некой политической партии. В заявлении политик указал, что считает оскорбления премьера неприемлемыми, поскольку "завтра он может стать премьер-министром". 

"Следственный комитет незамедлительно задержал гражданина и возбудил уголовное дело", - отметил Роман Ерицян. Адвокат напомнил, что ранее Конституционный суд Армении признал неконституционной уголовную статью, предусматривающую ответственность за нанесение оскорблений должностным лицам. 

"Айка Егяна можно безоговорочно добавить в список лиц, подвергающихся политическому преследованию, это следует публично обсуждать и озвучивать", - заключил он. 

Журналисты сегодня задали вопрос о преследовании Айка Егяна министру юстиции Армении Србуи Гальян. "Уголовное преследование за публикации в социальных сетях является правомерным, если в них содержатся элементы риторики ненависти, дискриминационные или оскорбительные высказывания, подпадающие под уголовную ответственность", - приводит ответ министра “Новости-Армения”. 

Гальян поспорила с утверждением, что за риторику ненависти преследуются только оппозиционеры, заявив, что не усматривает "проявлений дискриминации".

"Кавказский узел" также писал, что 55-летняя домохозяйка из Ахуряна, которая пришла в полицию из-за фейкового аккаунта, созданного на ее имя, была обвинена в призыве к насилию из-за публикации про Никола Пашиняна. Женщину арестовали на один месяц. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
20:39, 26 февраля 2026
Уроженка Дагестана получила тюремный срок за фейки о российской армии
19:23, 26 февраля 2026
Военный из Кабардино-Балкарии убит на Украине
17:20, 26 февраля 2026
Двое комбатантов из Волгоградской области убиты в боевых действиях
00:40, 26 февраля 2026
1
 Суд в Адыгее отказал экологам в защите леса
23:12, 25 февраля 2026
ФСБ отчиталась о предотвращении теракта на военном аэродроме на Кубани
21:10, 25 февраля 2026
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
Все события дня
Новости
Девушка. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:24, 26 февраля 2026
Правозащитники объявили сбор средств в помощь беглянке из Дагестана
06:31, 26 февраля 2026
Генсек армянской оппозиционной партии "Родина" переведен под домашний арест
Рубен Варданян в суде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13:12, 25 февраля 2026
Рубен Варданян отказался обжаловать приговор бакинского суда
Пост про Пашиняна. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:34, 24 февраля 2026
Домохозяйка арестована в Армении из-за публикации про Пашиняна
На месте перестрелки в ереванском районе Ачапняк. Февраль 2026 г. Фото: https://www.golosarmenii.am
10:59, 23 февраля 2026
Пять жертв перестрелки остаются в ереванской больнице
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Житель Ходжалы рядом с телами своих детей, погибших во время штурма города армянскими вооруженными формированиями. 1992 г. Фото: Ilqar Ceferov, commons.wikimedia.org/wiki/File:02_xojali_ilgar.jpg, лицензия Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Ходжалинская трагедия

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Игорь Нагавкин в суде. Фото корреспондента "Кавказского узла" от 15.01.24 Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина

Последние записи в блогах
Фото
11:37, 10 февраля 2026
Ветер с Апшерона
Американский Южный Кавказ
Фото
14:23, 29 января 2026
Ветер с Апшерона
5
Мнения турок и азербайджанцев расходятся
Фото
10:28, 22 января 2026
Ветер с Апшерона
«Бесплатный» Совет Мира лучше, чем платный ООН
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Аслан Гагиев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
26 февраля 2026, 14:24
Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор Аслану Гагиеву

Девушка. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
26 февраля 2026, 11:24
Правозащитники объявили сбор средств в помощь беглянке из Дагестана

Собака. Фото: pixabay.com
26 февраля 2026, 05:32
Кубанские зоозащитники добились возбуждения дела о жестоком убийстве собаки

Отсыпка пляжа. Скриншот публикации Маковозовы / Telegram
26 февраля 2026, 02:36
Власти отчитались о новом этапе восстановления пляжей Анапы

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше