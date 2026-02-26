Блогер Айк Егян арестован за оскорбление Пашиняна в TikTok
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Блогер Айк Егян, известный в TikTok как "Айвазовский", арестован по обвинению в оскорблении премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
О преследовании известного в TikTok деятеля Айка Егяна сообщил адвокат Роман Ерицян. По словам защитника, уголовное дело против блогера возбудили по статье о хулиганстве с отягчающими обстоятельствами (часть 2 статьи 297 УК Армении предполагает мотив нетерпимости, ненависти или вражды).
Айку Егяну вменяется оскорбление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в видеороликах для TikTok. По информации адвоката, его задержали еще 24 февраля и поместили в следственный изолятор, а сегодня суд в городе Севан Гегаркуникской области Армении избрал ему в качестве меры пресечения арест. "Айк взят под стражу", - написал Ерицян в Facebook*.
Поводом для возбуждения уголовного дела против блогера с ником "Айвазовский" стал донос председателя некой политической партии. В заявлении политик указал, что считает оскорбления премьера неприемлемыми, поскольку "завтра он может стать премьер-министром".
"Следственный комитет незамедлительно задержал гражданина и возбудил уголовное дело", - отметил Роман Ерицян. Адвокат напомнил, что ранее Конституционный суд Армении признал неконституционной уголовную статью, предусматривающую ответственность за нанесение оскорблений должностным лицам.
"Айка Егяна можно безоговорочно добавить в список лиц, подвергающихся политическому преследованию, это следует публично обсуждать и озвучивать", - заключил он.
Журналисты сегодня задали вопрос о преследовании Айка Егяна министру юстиции Армении Србуи Гальян. "Уголовное преследование за публикации в социальных сетях является правомерным, если в них содержатся элементы риторики ненависти, дискриминационные или оскорбительные высказывания, подпадающие под уголовную ответственность", - приводит ответ министра “Новости-Армения”.
Гальян поспорила с утверждением, что за риторику ненависти преследуются только оппозиционеры, заявив, что не усматривает "проявлений дискриминации".
"Кавказский узел" также писал, что 55-летняя домохозяйка из Ахуряна, которая пришла в полицию из-за фейкового аккаунта, созданного на ее имя, была обвинена в призыве к насилию из-за публикации про Никола Пашиняна. Женщину арестовали на один месяц.
