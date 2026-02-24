Домохозяйка арестована в Армении из-за публикации про Пашиняна
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
На один месяц арестована 55-летняя домохозяйка из Ахуряна, которая пришла в полицию из-за фейкового аккаунта, созданного на ее имя, и была обвинена в призыве к насилию из-за публикации про Никола Пашиняна.
В Ахуряне арестована местная жительница за публикацию про премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
55-летнюю домохозяйку обвинили в призыве к насилию за то, что она опубликовала в соцсети публикацию про премьер-министра, которую она даже не писала. По словам адвоката, женщина пришла в полицию, чтобы написать заявление из-за фейкового аккаунта в Facebook*, открытого на ее имя. Когда она повторно явилась в полицию, чтобы узнать, какой ход дали ее заявлению, ее задержали, пишет 23 февраля News.am со ссылкой на адвоката домохозяйки.
В суд женщину доставили в наручниках, ее арестовали на один месяц.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае прошлого года жительница Еревана была заподозрена в публичных призывах к насилию из-за комментария под статьей про Никола Пашиняна про сдачу территорий страны.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.