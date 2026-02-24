×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:34, 24 февраля 2026

Домохозяйка арестована в Армении из-за публикации про Пашиняна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На один месяц арестована 55-летняя домохозяйка из Ахуряна, которая пришла в полицию из-за фейкового аккаунта, созданного на ее имя, и была обвинена в призыве к насилию из-за публикации про Никола Пашиняна.

В Ахуряне арестована местная жительница за публикацию про премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

55-летнюю домохозяйку обвинили в призыве к насилию за то, что она опубликовала в соцсети публикацию про премьер-министра, которую она даже не писала. По словам адвоката, женщина пришла в полицию, чтобы написать заявление из-за фейкового аккаунта в Facebook*, открытого на ее имя. Когда она повторно явилась в полицию, чтобы узнать, какой ход дали ее заявлению, ее задержали, пишет 23 февраля News.am со ссылкой на адвоката домохозяйки.

В суд женщину доставили в наручниках, ее арестовали на один месяц.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае прошлого года жительница Еревана была заподозрена в публичных призывах к насилию из-за комментария под статьей про Никола Пашиняна про сдачу территорий страны.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
00:03, 24 февраля 2026
Названо имя убитого на Украине военного из Дагестана
21:38, 23 февраля 2026
Военный из Карачаево-Черкесии убит на Украине
19:42, 23 февраля 2026
63 азербайджанских семьи вернулись в четыре села Агдеринского района
17:45, 23 февраля 2026
Боец из Волгоградской области убит в зоне СВО
12:57, 23 февраля 2026
Жилой дом поврежден в Краснодаре в результате атаки БПЛА
08:03, 23 февраля 2026
Боец из Северной Осетии убит в военной операции
Все события дня
Новости
На месте перестрелки в ереванском районе Ачапняк. Февраль 2026 г. Фото: https://www.golosarmenii.am
10:59, 23 февраля 2026
Пять жертв перестрелки остаются в ереванской больнице
Гарегин II. Фото "Новости-Армения" https://newsarmenia.am/news/armenia/advokat-zayavil-o-vozbuzhdenii-ugolovnogo-dela-v-otnoshenii-katolikosa-vsekh-armyan/.
15:33, 22 февраля 2026
Гарегин II отказался дать показания по уголовному делу
Военный пантеон "Ераблур". Скриншот фото https://www.youtube.com/watch?v=4yhO2yik6Fo.
20:55, 21 февраля 2026
Карабахские армяне в годовщину освободительного движения подчеркнули важность борьбы за возвращение
Anacondaz. Скриншот фото из Telegram-канала группы от 19.02.26, https://t.me/anacondaz_official/2583.
17:55, 21 февраля 2026
Петиция против выступления Anacondaz в Ереване не помешала отыграть концерты
Участники собрания епископов. Фото: News.am https://news.am/rus/news/931454.html
08:59, 21 февраля 2026
Епископы призвали власти Армении остановить преследование духовенства
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Ингушская семья Газдиевых у тела умершей дочери. Казахстан, 1944 год. Фото https://ru.wikipedia.org Депортация чеченцев и ингушей

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Последние записи в блогах
Фото
11:37, 10 февраля 2026
Ветер с Апшерона
Американский Южный Кавказ
Фото
14:23, 29 января 2026
Ветер с Апшерона
5
Мнения турок и азербайджанцев расходятся
Фото
10:28, 22 января 2026
Ветер с Апшерона
«Бесплатный» Совет Мира лучше, чем платный ООН
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
22-я самодельная табличка на доме Политковской. Фото: SOTAvision* / Telegram
23 февраля 2026, 22:12
Памятная табличка на доме Политковской восстановлена в 22-й раз

Стоп-кадр: "Пробитая цистерна водоснабжения в селе Турумовка Дагестана". Фото: "Черновик" 2.0 / Telegram-канал
23 февраля 2026, 18:43
Жалобы сельчан в Дагестане на некачественное водоснабжение заинтересовали Бастрыкина

На месте перестрелки в ереванском районе Ачапняк. Февраль 2026 г. Фото: https://www.golosarmenii.am
23 февраля 2026, 10:59
Пять жертв перестрелки остаются в ереванской больнице

Беспилотник над городом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20 февраля 2026, 22:37
Краснодарец получил ранения во время атаки БПЛА

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше