Домохозяйка арестована в Армении из-за публикации про Пашиняна

На один месяц арестована 55-летняя домохозяйка из Ахуряна, которая пришла в полицию из-за фейкового аккаунта, созданного на ее имя, и была обвинена в призыве к насилию из-за публикации про Никола Пашиняна.

В Ахуряне арестована местная жительница за публикацию про премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

55-летнюю домохозяйку обвинили в призыве к насилию за то, что она опубликовала в соцсети публикацию про премьер-министра, которую она даже не писала. По словам адвоката, женщина пришла в полицию, чтобы написать заявление из-за фейкового аккаунта в Facebook*, открытого на ее имя. Когда она повторно явилась в полицию, чтобы узнать, какой ход дали ее заявлению, ее задержали, пишет 23 февраля News.am со ссылкой на адвоката домохозяйки.

В суд женщину доставили в наручниках, ее арестовали на один месяц.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае прошлого года жительница Еревана была заподозрена в публичных призывах к насилию из-за комментария под статьей про Никола Пашиняна про сдачу территорий страны.