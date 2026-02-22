×

15:33, 22 февраля 2026

Гарегин II отказался дать показания по уголовному делу

Гарегин II. Фото "Новости-Армения" https://newsarmenia.am/news/armenia/advokat-zayavil-o-vozbuzhdenii-ugolovnogo-dela-v-otnoshenii-katolikosa-vsekh-armyan/.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Католикос всех армян, подозреваемый по уголовному делу, отказался от дачи показаний следствию. Целью уголовного преследования Гарегина II был срыв собрания епископов, предположил адвокат. 

Как писал "Кавказский узел", 14 февраля стало известно, что Генпрокуратура Армении инициировала уголовное преследование католикоса всех армян Гарегина Второго по делу о воспрепятствовании исполнению судебного акта, связанного с лишенным сана архиепископа Геворгом Сарояном. Католикосу также запрещён выезд из страны. Это может повлиять на участие католикоса в собрании епископов, которое планируется в Австрии, отметил адвокат.

Собрание епископов, в котором не смог принять участие Гарегин II, прошло с 17 по 19 февраля в австрийском городе Санкт-Пёльтен. В нем приняли участие 25 епископов Католикосата всех армян - Первопрестольного Святого Эчмиадзина, Иерусалимского армянского патриархата и Константинопольского армянского патриархата. Они призвали власти Армении остановить преследование католикоса и других священнослужителей.

Католикос всех армян Гарегин II отказался давать показания, сообщил сегодня его адвокат Ара Зограбян.

По мнению адвоката, целью уголовного преследования был срыв проведения собрания епископов. «Это один из позорных дней в истории Армении. Такое решение приведет к очень плохим последствиям», - цитирует Зограбяна News.am.

Напомним, в конце января шесть священнослужителей Армянской апостольской церкви были обвинены по уголовному делу, им запрещен выезд из страны. Церковь обвинила власти Армении во вмешательстве во внутренние дела и нарушении прав человека.

4 января лидер "Гражданского договора", премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах по "благоустройству" Армянской апостольской церкви, которые включают смещение католикоса всех армян Гарегина II, принятие нового устава и выборы нового главы церкви. После Рождественской службы Пашинян обвинил католикоса всех армян в расколе церкви и сектантстве. Притеснения церкви подрывают авторитет государства, заявил Гарегин II.

В мае 2025 года Никол Пашинян выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления церкви.

Конфликт между властями Армении и Армянской апостольской церковью длится с 2018 года, когда Пашинян пришел к власти. Этот конфликт стал явным на фоне карабахской войны 2020 года и стремления властей наладить отношения с Турцией, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Подробнее о преследовании политических оппонентов действующей власти Армении можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года".

