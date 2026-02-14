Католикосу всех армян запрещен выезд из страны
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Генпрокуратура Армении инициировала уголовное преследование в отношении Католикоса всех армян Гарегина II, ему запрещен выезд из страны.
Как писал "Кавказский узел", шестеро священнослужителей Армянской апостольской церкви были вызваны в следственный отдел в качестве обвиняемых по уголовному делу, им запрещен выезд из страны на фоне объявленной епископской конференции в Австрии. Церковь обвинила власти Армении во вмешательстве во внутренние дела и нарушении прав человека.
Адвокат Ара Зограбян сообщил о возбуждении уголовного преследования в отношении Католикоса Всех Армян Гарегина II.
По словам адвоката, генпрокуратура Армении инициировала уголовное преследование в отношении Католикоса по обвинению в воспрепятствовании исполнению судебного акта, связанного с Арманом Сарояном (лишенным сана архиепископом Геворгом Сарояном - ред.).
Зограбян также заявил, что Католикосу запрещён выезд из Армении. "Это может повлиять на участие в собрании епископов, которое планируется провести в Австрии", - отметил адвокат, назвав эти действия властей «беспрецедентными» и «исторически позорными», сообщает "Новости Армения".
Сам факт возбуждения уголовного преследования в отношении Католикоса всех армян, «мягко говоря, является постыдным», заявил правозащитник Рубен Меликян.
«Произошло то, о чём мы говорили на протяжении примерно двух недель. По прямому указанию властей Республики Армения прокуратура возбудила уголовное преследование в отношении Католикоса всех армян, а следственный орган избрал в качестве меры пресечения запрет на выезд. Это исторический позор», — приводит его слова Aysor.Am.
"Кавказский узел" также писал, что брат и племянник католикоса всех армян Гарегина II, Геворк Нерсисян и Амбарцум Нерсисян, были задержаны по обвинению в воспрепятствовании проведению агитационной кампании и хулиганстве в ноябре 2025 года. Оба были арестованы.
Напомним, что премьер-министр Никол Пашинян 4 января заявил о планах по "благоустройству" Армянской апостольской церкви, которые включают смещение католикоса всех армян Гарегина II, принятие нового устава и выборы нового главы церкви.
