Арестован племянник Гарегина II

Суд в Ереване вслед за отцом Геворком Нерсисяном арестовал на месяц его сына Амбарцума, который является племянником католикоса всех армян Гарегина II.

"Кавказский узел" писал, что брат и племянник католикоса всех армян Гарегина II, Геворк Нерсисян и Амбарцум Нерсисян, задержаны по обвинению в препятствовании проведению агитационной кампании и хулиганстве. Вечером 3 ноября Геворк Нерсесян был арестован на один месяц.

Суд в Ереване арестовал на один месяц Амбарцума Нерсисяна, который является племянником католикоса всех армян Гарегина II, пишет News.am.

Напомним, что Амбарцуму Нерсисяну предъявлено такое же обвинение, как и его отцу - по статье о воспрепятствовании предвыборной агитации (статья 211 УК Армении). Адвокат Ара Зограбян назвал "ложным доносом" заявление кандидата в Совет старейшин Вагарпашата от партии "Республика" Арутюна Мкртчяна, которое стало основанием для возбуждения уголовного дела.

Открытое противостояние между властями Армении и представителями церкви продолжается уже не один месяц. Премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства 29 мая выступил с резкой критикой церкви. 27 июня силовики задержали предстоятеля Ширакской епархии Микаела Аджапаяна (также упоминается в СМИ как Микаэл Аджапахян) по обвинению в призывах к захвату власти, позднее Аджапаян был приговорен к двум годам заключения. В октябре в Армении были задержаны епископ Мкртич Прошян, который является племянником католикоса всех армян Гарегина II, и шесть священнослужителей, а также несколько гражданских лиц по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями для организации массовых акций.