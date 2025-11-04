Арестован племянник Гарегина II
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Суд в Ереване вслед за отцом Геворком Нерсисяном арестовал на месяц его сына Амбарцума, который является племянником католикоса всех армян Гарегина II.
"Кавказский узел" писал, что брат и племянник католикоса всех армян Гарегина II, Геворк Нерсисян и Амбарцум Нерсисян, задержаны по обвинению в препятствовании проведению агитационной кампании и хулиганстве. Вечером 3 ноября Геворк Нерсесян был арестован на один месяц.
Суд в Ереване арестовал на один месяц Амбарцума Нерсисяна, который является племянником католикоса всех армян Гарегина II, пишет News.am.
Напомним, что Амбарцуму Нерсисяну предъявлено такое же обвинение, как и его отцу - по статье о воспрепятствовании предвыборной агитации (статья 211 УК Армении). Адвокат Ара Зограбян назвал "ложным доносом" заявление кандидата в Совет старейшин Вагарпашата от партии "Республика" Арутюна Мкртчяна, которое стало основанием для возбуждения уголовного дела.
Открытое противостояние между властями Армении и представителями церкви продолжается уже не один месяц. Премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства 29 мая выступил с резкой критикой церкви. 27 июня силовики задержали предстоятеля Ширакской епархии Микаела Аджапаяна (также упоминается в СМИ как Микаэл Аджапахян) по обвинению в призывах к захвату власти, позднее Аджапаян был приговорен к двум годам заключения. В октябре в Армении были задержаны епископ Мкртич Прошян, который является племянником католикоса всех армян Гарегина II, и шесть священнослужителей, а также несколько гражданских лиц по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями для организации массовых акций.
