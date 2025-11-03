Брат Гарегина II отправлен в СИЗО на месяц

Суд в Армении арестовал на месяц брата католикоса всех армян Гарегина II Геворка Нерсисяна по обвинению в воспрепятствовании предвыборной агитации. Аналогичное обвинение предъявлено его сыну Амбарцуму Нерсисяну.

"Кавказский узел" писал, что брат и племянник католикоса всех армян Гарегина II, Геворк Нерсисян и Амбарцум Нерсисян, задержаны по обвинению в препятствовании проведению агитационной кампании и хулиганстве.

68-летний Геворк Нерсисян арестован на один месяц, следствие также ходатайствует о заключении под стражу его сына Амбарцума Нерсисяна, сообщило со ссылкой на Следственный комитет Армении информагентство “Арменпресс”.

Заседание суда по избранию меры пресечения для Нерсисяна-младшего продолжается. Оба обвинены по статье о воспрепятствовании предвыборной агитации (статья 211 УК Армении). Эта статья предусматривает до трех лет лишения свободы.

Обвинение основывается на публикации кандидата от партии “Республика” в укрупненной общине Вагаршапат Арутюна Мкртчяна. Он заявил, что 1 ноября Геворк Нерсисян и его сын воспрепятствовали проведению предвыборной агитации.

Адвокат Ара Зограбян опубликовал на своей странице в соцсети видео, которое, по его словам, подтверждает ложность обвинений. На записи продолжительностью 2 минуты 37 секунд видно, как двое людей на улице здороваются за руку и некоторое время разговаривают. Затем к ним подходит третий человек, приехавший на машине, и присоединяется к разговору, после чего они расходятся. На записи не видно никаких признаков конфликта между собеседниками.

"Амбарцум Нерсесян стоял перед воротами своего дома, когда к нему подошел мужчина и предложил принять участие в съезде партии "Республика". Нерсесян отказался, мужчина пытался его уговорить, после чего подошел Геворг Нерсесян. Они втроем поговорили и мирно разошлись", - описал произошедшее адвокат.

Предвыборная кампания в Вагаршапате началась 22 октября, она продлится до 14 ноября, а сами выборы назначены на 16 ноября.

Открытое противостояние между властями Армении и представителями церкви продолжается уже не один месяц. Премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства 29 мая выступил с резкой критикой церкви. 27 июня силовики задержали предстоятеля Ширакской епархии Микаела Аджапаяна (также упоминается в СМИ как Микаэл Аджапахян)по обвинению в призывах к захвату власти, позднее Аджапаян был приговорен к двум годам заключения. В октябре в Армении были задержаны епископ Мкртич Прошян, который является племянником католикоса всех армян Гарегина II, и шесть священнослужителей, а также несколько гражданских лиц по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями для организации массовых акций.