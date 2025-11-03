×

Кавказский узел

06:03, 3 ноября 2025

Задержаны родственники католикоса всех армян Гарегина II

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Брат и племянник католикоса всех армян Гарегина II задержаны по обвинению в препятствовании проведению агитационной кампании и хулиганстве. 

В Армении задержаны брат Католикоса всех армян Гарегина II Геворк Нерсисян и его племянник Амбарцум Нерсисян.

Заявление о преступлении 2 ноября подало член партии "Республика", кандидат в мэры Эчмиадзина Арутюн Мкртчян. Он заявил, что задержанные якобы препятствовали проведению им предвыборной кампании, пишет News.am.

Следственные органы приняли решение задержать Нерсисянов для дальнейшего избрания им меры пресечения. По словам адвоката Ары Зограбяна, в деле нет даже намека на преступление. 

Адвокат рассказал, что событие произошел 1 ноября. Амбарцум Нерсесян стоял перед воротами своего дома, когда к нему подошел мужчина и предложил принять участие в съезде партии "Республика". Нерсесян отказался, мужчина пытался его уговорить, после чего подошел Геворг Нерсесян. Они втроем поговорили и мирно разошлись. Имеется видеозапись произошедшего, добавил адвокат.

Ранее "Кавказский узел" писал, что премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства 29 мая выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в соцсетях. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления церкви. 

27 июня силовики задержали предстоятеля Ширакской епархии Микаела Аджапаяна (также упоминается в СМИ как Микаэл Аджапахян), добровольно пришедшего в Следственный комитет. Ему было предъявлено обвинение в призывах к захвату власти, предусматривающее от двух до пяти лет лишения свободы. Попытка задержания архиепископа церкви Армении привела к противостоянию силовиков и верующих. Аджапаян был приговорен к двум годам заключения. 

В октябре в Армении были задержаны епископ Мкртич Прошян, который является племянником католикоса всех армян Гарегина II, и шесть священнослужителей, а  также несколько гражданских лиц по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями для организации массовых акций. 

Автор: "Кавказский узел"

