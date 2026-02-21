Епископы призвали власти Армении остановить преследование духовенства

Участники собрания епископов в обращении к властям Армении потребовали остановить преследование католикоса Гарегина II и других священнослужителей.

Как писал "Кавказский узел", 14 февраля стало известно, что Генпрокуратура Армении инициировала уголовное преследование католикоса всех армян Гарегина Второго по делу о воспрепятствовании исполнению судебного акта, связанного с лишенным сана архиепископа Геворгом Сарояном. Католикосу также запрещён выезд из страны. Это может повлиять на участие католикоса в собрании епископов, которое планируется в Австрии, отметил адвокат.

В конце января шесть священнослужителей Армянской апостольской церкви были обвинены по уголовному делу, им запрещен выезд из страны. Церковь обвинила власти Армении во вмешательстве во внутренние дела и нарушении прав человека.

Участники собрания епископов, в котором не смог принять участие Гарегин II, выступили с официальным заявлением и призвали власти Армении "прекратить преследования Церкви и уважать её многовековую автономию, строя отношения на взаимном уважении", сообщило вечером 20 февраля News.am.

Также епископы призвали "положить конец репрессиям против церковников и избранного Католикоса всех армян на основании ложных обвинений" и освободить арестованных священнослужителей.

В заявлении также содержится призыв действовать строго в рамках Конституции, законодательства Армении и международного права и "решать существующие проблемы через диалог, избегая бесперспективного языка ультиматумов", говорится в публикации.

Собрание проходило с 17 по 19 февраля в австрийском городе Санкт-Пёльтен. В нем приняли участие 25 епископов Католикосата всех армян - Первопрестольно Святого Эчмиадзина, Иерусалимский армянский патриархат и Константинопольский армянский патриархат, пишет Aysor.am.

Напомним, 4 января лидер "Гражданского договора", премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах по "благоустройству" Армянской апостольской церкви, которые включают смещение католикоса всех армян Гарегина II, принятие нового устава и выборы нового главы церкви. После Рождественской службы Пашинян обвинил католикоса всех армян в расколе церкви и сектантстве. Притеснения церкви подрывают авторитет государства, заявил Гарегин II.

Брат и племянник католикоса всех армян Гарегина II - Геворк (также упоминается как Геворг) Нерсисян и Амбарцум Нерсисян - были задержаны 2 ноября 2025 года по обвинению в препятствовании агитационной кампании и хулиганстве. На следующий день оба были арестованы. 17 февраля Армавирский областной суд смягчил меру пресечения обоим.

В мае 2025 года Никол Пашинян выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления церкви.

В декабре 2025 года стало известно о задержании архиепископа Аршака Хачатряна. Перед этим он заявил, что не собирается уходить с поста главы канцелярии Эчмиадзина. Свое преследование Хачатрян связал с позицией в отношении политики властей Армении. Суд отправил его под арест по обвинению в сбыте наркотиков.

В октябре 2025 года были арестованы глава Арагацотнской епархии Мкртич Прошян и священник Гарегин Арсенян по делу об обвинениях в принуждении к участию в собраниях. Ранее суд приговорил предстоятеля Ширакской епархии Микаела Аджапаяна к двум годам заключения.

Конфликт между властями Армении и Армянской апостольской церковью длится с 2018 года, когда Пашинян пришел к власти. Этот конфликт стал явным на фоне карабахской войны 2020 года и стремления властей наладить отношения с Турцией, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Подробнее о преследовании политических оппонентов действующей власти Армении можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года".