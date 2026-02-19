Арест Маркаряна продлен на полгода

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мосгорсуд до 9 августа продлил срок содержания под стражей блогера Арсена Маркаряна по делу о реабилитации нацизма.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2025 года в Москве был задержан, а затем арестован блогер армянского происхождения Арсен Маркарян, обвиняемый в оскорблении памяти защитников Отечества (часть 4 статьи 354.1 УК РФ, предусматривает до пяти лет заключения). Блогер отказался признать вину. 31 декабря дело Маркаряна было направлено в суд. Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке в связи с согласием с предъявленным обвинением.

По версии следствия, Маркарян опубликовал на видеохостинге ролик, содержащий информацию с оскорблением памяти защитников Отечества. Сам Маркарян заявил, что не публиковал это видео. "Канал мне незнаком, я его не создавал и не администрировал, данную видеозапись я не выкладывал и никому не отправлял".

Московский городской суд 19 февраля 2026 года начал рассматривать уголовное дело в отношении блогера Маркаряна Арсена.

В судебном заседании подсудимому продлен срок содержания под стражей до 9 августа 2026 года. Также подсудимый подтвердил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке в связи с полным признанием вины и согласием с предъявленным обвинением.

Суд продолжит рассмотрение дела 5 марта 2026 года, сообщила сегодня пресс-служба судов Москвы общей юрисдикции.

Суд отложил заседание на 5 марта в связи с тем, что обвиняемый не был уведомлен о дате рассмотрения должным образом, проинформировало ТАСС.

Маркарян - 30-летний блогер и инфобизнесмен из Самары, разработчик своего курса "База". Он утверждает, что помогает мужчинам становиться сильнее, увереннее и энергичнее. Известен негативными высказываниями в адрес женщин (но при этом в его "Базе" есть курс и для них). В частности, в одном из выступлений (видео размещено в Telegram-канале Tigman 14 июля 2024 года) назвал изнасилования "полезным опытом" . "Вообще это полезный опыт — изнасиловать, чтобы понять, как работает человеческая психология", - заявил блогер в видео. Также в июле 2024 года в соцсетях появился ролик, на котором Маркарян рассказывает о половых отношениях с девочками возрастом 12 и 13 лет. Запись с одного из онлайн-курсов блогера, на которой он говорит о связях с несовершеннолетними, опубликовала пользователь X под ником @yolkzheltok. По ее словам, этот отрывок ей прислали. Также блогер выступал с критикой властей России и военной операции.