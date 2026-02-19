Семь человек стали жертвами стрельбы в Ереване

Один человек погиб и шестеро получили ранения в результате стрельбы в ереванском районе Ачапняк. Участников инцидента разыскивает полиция.

Инцидент произошел днем 18 февраля на улице Абеляна в ереванском районе Ачапняк. По данным источников, во дворе между многоквартирными жилыми домами произошла перестрелка между двумя группами людей.

Полицейские изъяли с места происшествия несколько автоматных и пистолетных гильз, нож со следами крови и автомобиль Lexus с повреждениями от выстрелов. Расследованием на месте конфликта руководил начальник полиции Камо Цуцулян, пишет сайт криминальной хроники Shamshyan.com.

Первоначально сообщалось, что в разные больницы Еревана с места происшествия доставлены десять человек с огнестрельными ранениями, но в больницу с ранениями поступили только семеро. Один из них, 45-летний житель Еревана Арсен Варданян, от полученных ранений скончался.

Трое из остальных шести госпитализированных были прооперированы. “У пострадавших огнестрельные ранения, в основном в области грудной клетки и живота. (...) состояние двоих оценивается как крайне тяжелое”, - цитирует слова замдиректора медцентра “Армения” Ашот Кургинян издание Aysor.am.

Как минимум пятеро из шести пострадавших - жители Еревана в возрасте от 18 до 42 лет, еще один - 31-летний житель Ширакской области Армении. В больнице, куда доставили раненых, собрались их родственники, туда же были стянуты крупные силы полиции, передает NEWS.am.

Там же в больнице проводились следственные действия - по данным информагентства “Новости-Армения”, прямо в медицинском центре силовики задержали нескольких участников стрельбы.

МВД сообщило, что все причастные к инциденту установлены и полиция предпринимает меры для их задержания, однако данные о количестве задержанных и мотивах конфликта не обнародованы. Дело расследуется по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия.