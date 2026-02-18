×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:04, 18 февраля 2026

Брат и племянник Гарегина II переведены под домашний арест

Брат католикоса всех армян Геворк Нерсисян. Фото: https://www.aysor.am/ru/news

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд смягчил меру пресечения брату и племяннику католикоса всех армян, которые находились под стражей по обвинению в воспрепятствовании предвыборной агитации.

Как писал "Кавказский узел", брат и племянник католикоса всех армян Гарегина II - Геворк (также упоминается как Геворг) Нерсисян и Амбарцум Нерсисян - были задержаны 2 ноября 2025 года по обвинению в препятствовании агитационной кампании и хулиганстве. На следующий день оба были арестованы.

Заявление о преступлении подал 2 ноября 2025 года член партии "Республика", кандидат в мэры Эчмиадзина Арутюн Мкртчян. Он заявил, что днем ранее Нерсисяны мешали его предвыборной кампании. Однако адвокат со ссылкой на имеющуюся видеозапись заявил, что в деле "нет даже намека на преступление". По его данным, Амбарцум Нерсисян стоял около своего дома, когда к нему подошел мужчина и предложил поучаствовать в съезде "Республики". Нерсисян отказался, и мужчина пытался его уговорить, после чего подошел Геворк Нерсисян. Они втроем поговорили и мирно разошлись.

Армавирский областной суд первой инстанции 17 февраля заменил меру пресечения арестованному Геворку Нерсисяну на домашний арест сроком на три месяца, залог в миллион драмов (около 2656 доллара) и подписку о невыезде, сообщает News.am.

Таким же образом изменена мера пресечения в отношении племянника католикоса Амбарцума Нерсисяна, пишет издание.

Напомним, статья о воспрепятствовании предвыборной агитации (211 УК Армении) предусматривает до трех лет лишения свободы.

Длительный конфликт Пашиняна с церковью обострился в 2025 году

4 января лидер "Гражданского договора", премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах по "благоустройству" Армянской апостольской церкви, которые включают смещение католикоса всех армян Гарегина II, принятие нового устава и выборы нового главы церкви.

После Рождественской службы Никол Пашинян обвинил католикоса всех армян в расколе церкви и сектантстве. Притеснения церкви подрывают авторитет государства, заявил Гарегин II.

14 февраля стало известно, что Генпрокуратура Армении инициировала уголовное преследование католикоса по делу о воспрепятствовании исполнению судебного акта, связанного с лишенным сана архиепископом Геворгом Сарояном. Католикосу также запрещён выезд из страны.

Конфликт между властями Армении и Армянской Апостольской церковью длится с 2018 года, когда Пашинян пришел к власти. Этот конфликт стал явным на фоне карабахской войны 2020 года и стремления властей наладить отношения с Турцией, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В мае 2025 года Никол Пашинян выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления церкви.

В декабре 2025 года стало известно о задержании архиепископа Аршака Хачатряна. Перед этим он заявил, что не собирается уходить с поста главы канцелярии Эчмиадзина. Свое преследование Хачатрян связал с позицией в отношении политики властей Армении. Суд отправил его под арест по обвинению в сбыте наркотиков.

В середине октября 2025 года были арестованы глава Арагацотнской епархии Мкртич Прошян и священник Гарегин Арсенян по делу об обвинениях в принуждении к участию в собраниях. Ранее суд приговорил предстоятеля Ширакской епархии Микаела Аджапаяна к двум годам заключения. 

Подробнее о преследовании политических оппонентов действующей власти Армении можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Задержание выходца из Чечни в Армении. Скриншот видео https://www.police.am/news/view/police100226.html
14:04, 17 февраля 2026
Уроженец Чечни депортирован из Армении после угроз убийством дочери
Рубен Варданян. Фото: Служба государственной безопасности Азербайджана
13:04, 17 февраля 2026
Близкие Варданяна раскритиковали приговор бакинского суда
Рубен Варданян. Фото: https://musavat.biz/ru
11:07, 17 февраля 2026
Варданян осужден на 20 лет лишения свободы
04:33, 17 февраля 2026
Аналитики оценили расстановку сил накануне парламентских выборов в Армении
Ален Симонян и полицейские. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:43, 16 февраля 2026
Представитель властей Армении исключил депортацию в Россию преследуемых по политическим мотивам
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Последние записи в блогах
Фото
11:37, 10 февраля 2026
Ветер с Апшерона
Американский Южный Кавказ
Фото
14:23, 29 января 2026
Ветер с Апшерона
5
Мнения турок и азербайджанцев расходятся
Фото
10:28, 22 января 2026
Ветер с Апшерона
«Бесплатный» Совет Мира лучше, чем платный ООН
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Mindia Gabadze / Publika
17 февраля 2026, 23:57
Протест у парламента Грузии продолжается 447 дней

Стоп-кадр: "Чрезвычайная ситуация на территории газонакопительной станции в Новом Хушете". Фото: "Молодежка" / Telegram-канал
17 февраля 2026, 19:16
Задержан подозреваемый в гибели человека при пожаре в Махачкале

Южный окружной военный суд. Фото: www.donland.ru
17 февраля 2026, 16:58
Родственник Мовсара Коттоева осужден по делу о помощи боевикам

Задержание выходца из Чечни в Армении. Скриншот видео https://www.police.am/news/view/police100226.html
17 февраля 2026, 14:04
Уроженец Чечни депортирован из Армении после угроз убийством дочери

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше