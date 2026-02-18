Брат и племянник Гарегина II переведены под домашний арест

Суд смягчил меру пресечения брату и племяннику католикоса всех армян, которые находились под стражей по обвинению в воспрепятствовании предвыборной агитации.

Как писал "Кавказский узел", брат и племянник католикоса всех армян Гарегина II - Геворк (также упоминается как Геворг) Нерсисян и Амбарцум Нерсисян - были задержаны 2 ноября 2025 года по обвинению в препятствовании агитационной кампании и хулиганстве. На следующий день оба были арестованы.

Заявление о преступлении подал 2 ноября 2025 года член партии "Республика", кандидат в мэры Эчмиадзина Арутюн Мкртчян. Он заявил, что днем ранее Нерсисяны мешали его предвыборной кампании. Однако адвокат со ссылкой на имеющуюся видеозапись заявил, что в деле "нет даже намека на преступление". По его данным, Амбарцум Нерсисян стоял около своего дома, когда к нему подошел мужчина и предложил поучаствовать в съезде "Республики". Нерсисян отказался, и мужчина пытался его уговорить, после чего подошел Геворк Нерсисян. Они втроем поговорили и мирно разошлись.

Армавирский областной суд первой инстанции 17 февраля заменил меру пресечения арестованному Геворку Нерсисяну на домашний арест сроком на три месяца, залог в миллион драмов (около 2656 доллара) и подписку о невыезде, сообщает News.am.

Таким же образом изменена мера пресечения в отношении племянника католикоса Амбарцума Нерсисяна, пишет издание.

Напомним, статья о воспрепятствовании предвыборной агитации (211 УК Армении) предусматривает до трех лет лишения свободы.

Длительный конфликт Пашиняна с церковью обострился в 2025 году

4 января лидер "Гражданского договора", премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах по "благоустройству" Армянской апостольской церкви, которые включают смещение католикоса всех армян Гарегина II, принятие нового устава и выборы нового главы церкви.

После Рождественской службы Никол Пашинян обвинил католикоса всех армян в расколе церкви и сектантстве. Притеснения церкви подрывают авторитет государства, заявил Гарегин II.

14 февраля стало известно, что Генпрокуратура Армении инициировала уголовное преследование католикоса по делу о воспрепятствовании исполнению судебного акта, связанного с лишенным сана архиепископом Геворгом Сарояном. Католикосу также запрещён выезд из страны.

Конфликт между властями Армении и Армянской Апостольской церковью длится с 2018 года, когда Пашинян пришел к власти. Этот конфликт стал явным на фоне карабахской войны 2020 года и стремления властей наладить отношения с Турцией, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В мае 2025 года Никол Пашинян выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления церкви.

В декабре 2025 года стало известно о задержании архиепископа Аршака Хачатряна. Перед этим он заявил, что не собирается уходить с поста главы канцелярии Эчмиадзина. Свое преследование Хачатрян связал с позицией в отношении политики властей Армении. Суд отправил его под арест по обвинению в сбыте наркотиков.

В середине октября 2025 года были арестованы глава Арагацотнской епархии Мкртич Прошян и священник Гарегин Арсенян по делу об обвинениях в принуждении к участию в собраниях. Ранее суд приговорил предстоятеля Ширакской епархии Микаела Аджапаяна к двум годам заключения.

Подробнее о преследовании политических оппонентов действующей власти Армении можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года".