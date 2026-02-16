Представитель властей Армении исключил депортацию в Россию преследуемых по политическим мотивам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Армянские силовики задерживали преследуемых в России по политическим мотивам репатриантов, но никогда не высылали их и не намерены делать этого, заявил спикер парламента Армении.

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян исключил возможность задержания или высылки по политическим соображениям преследуемых в России граждан.

«Ноль человек было депортировано из Армении. Если человек не нарушает наши законы, против него не возбуждается уголовное дело.

Были ситуации, когда людей задерживали, но после выяснения обстоятельств эти единичные случаи заканчивались тем, что мы их выпускали», - привело его слова News.Am.

Он подчеркнул, что многие люди, которые разыскиваются в Армении, «бывшие политические деятели, которые обвиняются в насилии, в убийствах, в коррупции, сейчас прячутся именно в Российской Федерации».

«Я Вам гарантирую, ни один человек по политическим соображениям не будет ни задержан, ни выслан в какую-либо другую, третью страну. Я Вам гарантирую это официально.У нас очень много людей приезжает, очень много артистов, очень много известных людей, которые заявлены иноагентами и так далее. У них здесь концерты», - сказал спикер парламента Армении.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря 2023 года в Гюмри был задержан российский военный Дмитрий Сетраков. Правозащитники сообщили, что сотрудники российской военной полиции задержали его за самовольное оставление части и поместили под арест на территории 102-й российской военной базы в Гюмри. 19 декабря 2023 года стало известно, что Сетраков вывезен в Россию и содержится в Ростове-на-Дону. Правозащитники предположили, что он был незаконно вывезен при попустительстве армянских властей, фактически похищен. Премьер-министр Армении в интервью французской телекомпании также назвал случившееся с Сетраковым похищением.

Блогер Александр Лапшин заявил, что армянские силовики регулярно задерживают его на границе из-за того, что он объявлен в розыск в Белоруссии. Суд в Армении не удовлетворил иск Лапшина, требовавшего прекратить задержания.

11 сентября 2017 года президент Азербайджана помиловал блогера Александра Лапшина, приговоренного 20 июля того же года к трем годам колонии по обвинению в незаконном пересечении границы страны. После освобождения из-под стражи блогер был госпитализирован. По данным властей Азербайджана, он предпринял попытку суицида, сам Лапшин назвал инцидент покушением на убийство. 14 сентября 2017 года блогер вылетел в Израиль.

Александр Лапшин является гражданином России, Украины и Израиля. Уголовное преследование Лапшина в Азербайджане начали из-за его посещений Нагорного Карабаха, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Из Беларуси в азербайджанскую тюрьму за пост о Карабахе на "Фейсбуке""*.