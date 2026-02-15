ААЦ не намерена отменять собрание в Австрии из-за запрета на выезд Католикоса

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Собрание в Австрии состоится вне зависимости от запрета на выезд Католикосу Гарегину II и другим представителям церкви, заявили представители Армянской Апостольской церкви, призвав прекратить дела против священников.

Как писал "Кавказский узел", Генпрокуратура Армении инициировала уголовное преследование в отношении католикоса всех армян Гарегина II, ему запрещен выезд из страны. Ранее шестеро священнослужителей Армянской апостольской церкви были вызваны в следственный отдел в качестве обвиняемых по уголовному делу, им запрещен выезд из страны на фоне объявленной епископской конференции в Австрии. Церковь обвинила власти Армении во вмешательстве во внутренние дела и нарушении прав человека.

Церковь непоколебима, мы не отступим, заявил архиепископ Натан Ованнисян, директор отдела внешних связей и протокола Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

У властей одна цель: сменить Католикоса Всех армян, что выходит за рамки их полномочий

«Это программа против Церкви, и они всячески пытаются доказать, что Церковь должна стать придатком государства, который должен продолжать волю правящей власти. Однако Церковь непоколебима, мы не отступим, и мы сохраним то, что создала и сохранила Армянская Церковь. У властей одна цель: сменить Католикоса Всех армян, что выходит за рамки их полномочий», — привело его слова News.Am.

Епископское собрание состоится, заявил архиепископ Айказун Наджарян, но не уточнил, в каком формате оно пройдёт, пишет агентство.

Ованнисян сообщил, что в любом случае епископы соберутся в Австрии. "Естественно, в условиях отсутствия Католикоса всех армян немного изменится статус Архиерейского собора, он станет собранием епископов, где наши епископы соберутся и обсудят разные вопросы, волнующие нашу Церковь, и, в особенности, сегодняшнюю ситуацию», - процитировала его Armenia Today.

Он уточнил, что в случае проведения собрания нет необходимости в обеспечении кворума, также оно не принимает решений. Архиепископ подчеркнул, что никто не может запретить епископам собираться где-либо и провести не только собрание, но собор во главе с Католикосом. Он назвал надуманными заявления о недопустимости проведения собора за пределами Армении.

Происходящее также является проявлением неуважения к миллионам верующих и к многовековому институту, который был и остаётся незыблемой опорой армянской государственности

Первопрестольный Святой Эчмиадзин решительно осудил возбуждение Генеральной прокуратурой Республики Армения уголовного преследования в отношении Его Святейшества Гарегина Второго, Верховного Патриарха и Католикоса всех армян, а также запретом на выезд Его Святейшества из Республики Армения.

"Данные действия в отношении Верховного Патриарха и Католикоса всех армян являются необоснованными и незаконными и носят ярко выраженный политический характер. Очевидной антиконституционной и противоправной позицией вмешательства во внутреннюю жизнь Церкви власть препятствует пастырскому служению Верховного Патриарха. Происходящее также является проявлением неуважения к миллионам верующих и к многовековому институту, который был и остаётся незыблемой опорой армянской государственности. Первопрестольный Святой Эчмиадзин призывает незамедлительно пересмотреть незаконные решения, принятые в отношении Католикоса всех армян, шести епископов — членов Высшего духовного совета, а также секретаря, поскольку они ведут к расколу общества и подрывают престиж и авторитет родного государства", - говорится в заявлении ААЦ, которое разместило Aysor.Am.

"Кавказский узел" также писал, что брат и племянник католикоса всех армян Гарегина II, Геворк Нерсисян и Амбарцум Нерсисян, были задержаны по обвинению в воспрепятствовании проведению агитационной кампании и хулиганстве в ноябре 2025 года. Оба были арестованы.

Напомним, что премьер-министр Никол Пашинян 4 января заявил о планах по "благоустройству" Армянской апостольской церкви, которые включают смещение католикоса всех армян Гарегина II, принятие нового устава и выборы нового главы церкви.