Баймурадова будет похоронена в Армении за счет государства

Спустя более 120 дней после смерти тело уроженки Чечни Айшат Баймурадовой остается в морге, следствие приняло решение похоронить ее за счет государства.

Как писал "Кавказский узел", петиция с призывом выдать тело Айшат Баймурадовой была опубликована 23 января на платформе Change.org правозащитной организацией "Кризисная группа СК SOS"*. Правозащитники указали, что партнер девушки, живущий в Ереване, добивается права похоронить Айшат, но по закону распоряжаться телом может только ближайший родственник. При этом представители МВД Армении настаивают на выдаче тела Баймурадовой формальным родственникам во избежание претензий с их стороны в будущем.

Петиция с призывом выдать тело Баймурадовой ее друзьям и правозащитникам для захоронения, по состоянию на 14.47 мск сегодня, набрала 252 подписи.

Бежавшую от домашнего насилия Айшат Баймурадову похоронят в Армении за счет государства – никто из родственников так и не приехал забрать ее тело, которое более 120 дней находится в морге Еревана. Армянские правоохранительные органы дважды обращались в Российскую Федерацию с просьбой уведомить родственников Баймурадовой, но до сих пор никто не откликнулся, чтобы забрать ее останки. Следственный комитет сообщил, что похороны Баймурадовой пройдут за счет государственных средств в соответствии с установленной в Армении процедурой. Но когда именно, следователь еще не решил 1 .

Законодательство республики не уточняет сроков погребения – в этом случае ответственные органы принимают решение сами, исходя из обстоятельств дела, поясняет председатель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц. "Если следователь решит похоронить сейчас, а через неделю приедет отец? Возникнет вопрос: на каком основании вы похоронили, ведь нужно было ждать? Но сколько можно ждать? Здесь вопрос разумных сроков" - подчеркнул он.

23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова была найдена мертвой 19 октября 2025 года в съемной квартире в Ереване. Она сбежала в Армению от домашнего насилия, но при этом публично критиковала кадыровскую власть. Окончательных результатов экспертизы тела Баймурадовой правозащитники не получили. В Россию был направлен запрос по поводу ее захоронения, но желающих забрать тело Баймурадовой на родину за три месяца не нашлось.

Баймурадова сообщала правозащитникам, что бежала "от побоев". По словам девушки, ей пришлось покинуть дом из-за насилия со стороны мужа, а в дом родителей она не могла вернуться, потому что боялась столкнуться с насилием со стороны отца. После отъезда из России она приехала в Армению.

Родственники Айшат Баймурадовой живут в Гудермесском районе, и многие из них, как и бывший муж убитой, имеют отношение к силовым структурам, написал 30 января в своем комментарии читатель "Кавказского узла" с ником nerissa. "Одной из причин убийства, как полагают некоторые наблюдатели, могло послужить то, что девушка не только вела "неправильный" с точки зрения ее родных образ жизни, но еще и [...] осмелилась угрожать отцу преданием огласке каких-то фактов его [поведения] и открыто критиковала чеченские власти. Таким образом, помимо всего прочего ее убийство можно расценивать еще и как демонстрацию лояльности ее близких руководству республики", - указал читатель.

Около дома, где нашли тело Баймурадовой, были замечены Карина Иминова, с которой Айшат встречалась перед смертью, и 30-летний уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров. По данным правозащитников, Карина Иминова лгала знакомым о своем прошлом и целенаправленно знакомилась с уехавшими из Чечни людьми, при этом сама она не является уроженкой Чечни, но бывала в этой республике. Иминова и Байсаров выехали из Армении в Россию сразу после убийства Баймурадовой.

