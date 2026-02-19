Военкор "Ахмата" оказался в центре скандала о незаконном ношении награды

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Михаил Негматов, которого называют военкором "Ахмата", на различных мероприятиях носил награду ЧВК «Вагнер» — «платиновую звезду», хотя не входит в число ее обладателей. Участник СВО Евгений Гольман призвал политиков осторожнее относиться к "ряженым".

Как писал "Кавказский узел", член Общественной палаты России Екатерина Колотовкина повстречала на заправке в Ростовской области трех "ряженых Героев России", которые ехали без номеров, за одного из них решил заступиться глава "Ахмата" Апти Алаудинов. Реакция Алаудинова на критику в адрес бывшего бойца "Ахмата" показала размытие границ между фронтом и тылом, указали аналитики.

Z-блогер, автор Telegram-канала "Говорит ТопаZ" Евгений Рассказов сообщил, что человеком с наибольшим количеством наград и с тремя звездами был Айказ Караманян из Сочи, отслуживший несколько контрактов в спецназе "Ахмат", другим мужчиной — казак из Адлера Сергей Иваньков. Кем был третий "герой", Рассказов в своем Telegram-канале не сообщил.

Военкора «Ахмата» Михаила Негматова обвинили в незаконном ношении награды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» — «платиновой звезды» героя ЧВК. Так, кадры, на которых военкор запечатлен с приколотой «платиновой звездой», которую он надел на манер звезды Героя России, и медалью, напоминающей вагнеровский окопный крест, опубликовали в сообществе в Telegram-канале «Доска позора» . Кадры сделаны на различных мероприятиях и с различными политиками, среди которых есть глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Очередной "звездопад". Платиновая звезда героя "Вагнера" разместилась на груди Михаила Негматова — блогера, волонтера, любителя фотосессий с политическим персонами и военачальниками», — указали авторы канала. В канале «Доска позора» отметили, что звезда вручалась исключительные за воинские заслуги, и все награжденные известны поименно.

Позже участник СВО, президент фонда "Добрыня" Евгений Гольман опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение из здания Госдумы, где высказался «по поводу нынешних маргинальных дел», которые происходят в стенах парламента, куда «приходят ряженые-наряженные». В обращении он призвал депутатов и всех, кто приводит людей в Госдуму, проверять, кто они. «Я понимаю, что проверить всех невозможно, но будьте бдительны, проверяйте, с кем фотографируетесь. Эти люди потом этими фотографиями форсят, хвастаются, типа всех вас знают», — пояснил он.

К сегодняшнему дню обвинения не комментировал ни сам Негматов, ни глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

26 января Негматов сообщал о получении ведомственной награды "За содействие", которую ему вручил глава Управления Росгвардим по Чечне Шарип Делимханов . В благодарственном письме министерства культуры Чечни он Негматова называют военкором спецназа «Ахмат», обратила внимание "Лента.ру".

Напомним, депутат Госдумы Анатолий Вассерман в декабре 2025 года призвал Апти Алаудинова "приказать прекратить балаган" вокруг своего имени, предположительно имея в виду конфликтные ситуации с участием Z-блогеров. Глава спецназа "Ахмат" в ответ усомнился в праве Вассермана, имевшего ранее гражданство Украины, задавать ему вопросы и пригрозил преследованием его помощнику Роману Носикову.

Часть Z-блогеров - законспирированные враги России или неосознанно служат их интересам, критикуя "Ахмат", заявил 14 ноября командир подразделения Апти Алаудинов . Он пообещал уничтожать таких Z-блогеров "в правовом поле через уголовку", если они не извинятся. В тот же день геленджикский горсуд оштрафовал на 30 тысяч рублей автора Telegram-канала "Охранота V ватнике" Оксану Кобелеву за публикацию вопросов к командиру спецназа "Ахмат" Апти Алаудинову, хотя позднее она удалила пост и покаялась за этот материал. 13 ноября Алаудинов объявил о примирении двух других Z-блогеров, Ильи Ремесло и Владимира Грубника - последний, дружественный "Ахмату", пожаловался чеченцам на критику со стороны Ремесло. Конфликт Ремесло и Грубника произошел на почве отношения к пропутинским украинским перебежчикам в Z-сообществе.