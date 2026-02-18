Кадыров отверг вызов в Кремль для примирения с Керимовым

Глава Чечни заявил, что его никто не вызывал в Кремль, чтобы помириться Сулейманом Керимовым после слов о кровной мести.

Как писал "Кавказский узел", 30 января глава Чечни опубликовал совместное фото с сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым, которому он грозил кровной местью на фоне конфликта вокруг Wildberries осенью 2024 года. В подписи к фото Рамзан Кадыров назвал Керимова своим братом. Примирение главы Чечни Рамзана Кадырова и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова состоялось в Кремле, куда обоих пригласил Путин, заявил глава ДУМ России Равиль Гайнутдин. Об участии Путина в примирении говорили и другие источники, называя произошедшее коммерческой сделкой.

9 октября 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о конфликте вокруг Wildberries, упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. Он призвал их доказать непричастность к заказу на его убийство и предупредил о готовности объявить им кровную месть. После слов Кадырова о кровной мести Керимову потребовалась защита Федеральной службы охраны, он укрывался в секретном поселке на Воробьевых горах в Москве, выяснили в ноябре 2025 года журналисты. Что предшествовало заявлению о кровной мести, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

Рамзан Кадыров отметил сегодня, что его рукопожатие с Керимовым "начинает обрастать различными версиями". "Не знаю, действительно ли председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин сделал заявление о том, что нас с сенатором специально вызывали в Кремль, чтобы помирить, но это неправда. Меня никто не заставлял и не вызывал для этого в Кремль", - отметил глава Чечни. При этом он уточнил, что ему "достаточно просто знать мнение Владимира Владимировича Путина, чтобы принять решение безотлагательно".

Кадыров заверил, что с Керимовым его "всегда связывали дружеские и деловые отношения". "Да, имело место некое недопонимание, которое требовало личной встречи и мужского разговора, что мы и сделали, встретившись в Москве. Сами решили встретиться, поговорили, пришли к пониманию и пожали руки", - указал он.

"Кавказский узел" также писал, что 20 ноября 2024 года РИА "Новости" опубликовало видеоролик, в котором двое мужчин назвали бывшего депутата Госдумы из Дагестана Магомеда Гаджиева* автором версии о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова. Они сообщили, что Гаджиев* обещал им крупное вознаграждение. Кадыров и Керимов нашли способ завершить историю с покушением на убийство, приписав авторство информации бывшему депутату Госдумы Магомеду Гаджиеву*, предположили дагестанские журналисты.

