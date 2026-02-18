×

01:32, 18 февраля 2026

За неделю со 9 по 15 февраля в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах погиб один человек

Задержание стрелка в Анапе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю со 9 по 15 февраля 2026 года в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах России зафиксированы 4 жертвы – 1 убит, трое ранены. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал "Кавказский узел, за неделю с 2 по 8 февраля в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах  жертвы не зафиксированы.

Стрельбы в техникуме

11 февраля в результате стрельбы у Анапского индустриального техникума  погиб один человек и трое получили ранения. Огонь открыл один из студентов, 2008 года рождения, он задержан  Погиб охранник техникума, который не дал нападавшему зайти в здание. Ранения получили три человека. 12 февраля Анапский городской суд заключил под стражу двух несовершеннолетних по делу о стрельбе в техникуме - стрелка и молодого человека, который подстрекал его к преступлению.

Аресты и приговоры по террористическим статьям

9 февраля суд в Махачкале приговорил к  полутора годам  условно жителя Дербента, признав его виновным в публичных призывах к экстремизму через интернет.  Уголовное дело против жителя Дербента Джафарова было возбуждено сотрудниками республиканского управления ФСБ. 

Руководитель образовательного учреждения в Динском районе Кубани арестован по делу об организации нападения на сотрудника ФСБ. Согласно версии следствия, в январе 2026 года у и.о. директора образовательного учреждения возник конфликт с оперативником кубанского управления ФСБ.   обвиняемый спланировал нападение на сотрудника спецслужбы, однако лично участвовать в насилии не хотел и нанял исполнителя. Ему предоставили сфабрикованное видео с якобы пострадавшим оперативником и отчет об исполнении "работы". Когда мужчина передавал исполнителю деньги, его задержали, сообщило ведомство.

Силовики задержали 43-летнего жителя ингушского села Кантышево за оправдание действий боевиков, убитых в Чечне при посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Против него возбуждено уголовное дело по признаку публичного оправдания терроризма.

Прокуратура Кубани утвердила обвинение по делу уроженца Сочи Евгения Бурсаниди. По версии следствия, он, находясь за пределами России, склонял жителя региона к совершению диверсии на железной дороге.

Военный суд в Ростове-на-Дону признал 19-летнего жителя Краснодара виновным в оправдании терроризма через интернет и приговорил его к двум годам и шести месяцам колонии.  Оперативные материалы для дела были собраны сотрудниками краевого управления ФСБ. Согласно версии Следкома Краснодарского края, молодой человек оставил в групповом чате "комментарии, оправдывающие терроризм".

10 февраля Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести годам строгого режима жителя Кубани Дмитрия Хасьянова, признав его виновным в оправдании терроризма и причастности к террористической организации. Как утверждает обвинение, житель Кубани в 2024 году подписался на "общедоступный канал запрещенной террористической организации "Националистическая организация "Русский добровольческий корпус"*, оставил там комментарий и намеревался примкнуть к организации. 

Суд в Махачкале назначил условный срок местной жительнице Ирине Гладченко, признав ее участницей "Союза славянских сил Руси"*.

11 февраля Южный окружной военный суд признал жителя Ростовской области Николая Голубова виновным по делу о поджоге объектов железнодорожной инфраструктуры и легализации денег, полученных преступным путем. Он приговорен к 11 годам заключенияв исправительной колонии строгого режима.

12 февраля Лазаревский районный суд Сочи принял решение о помещении 13-летнего подростка в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на срок до 30 суток за подготовку к совершению террористического акта на территории своей школы.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 20 годам лишения свободы жителя Кабардино-Балкарии Виталия Гайворонского Он признан виновным в попытке теракта на железнодорожном вокзале Нальчика.

Хасавюртовский районный суд приговорил к 8 годам лишения свободы житель Ставропольского края по делу о посягательстве на жизнь военнослужащих участнику нападения на Дагестан в 1999 году. По версии суда, осужденный в августе 1999 года, будучи тогда еще несовершеннолетним, участвовал в нападении в составе группировки Шамиля Басаева на территорию Ботлихского района Дагестана.

13 февраля силовики задержали жителя Каспийска по делу о сборе средств на криптокошелек с октября 2022 по октябрь 2023 года для приобретенияоружия для незаконных вооруженных формирований. Задержанный арестован судом.

Полиция Краснодарского края задержала в Новороссийске "злостного пропагандиста экстремизма". 33-летнему мужчине грозит до четырех лет заключения. В его доме прошел обыск. На видеозаписи, которую опубликовали силовики, видно, что сотрудники центра "Э" в офисном помещении повалили мужчину на пол и заковали в наручники. Его уже привлекали к административной ответственности в мае 2025 года за пропаганду нацизма, сообщил официальный Telegram-канал ведомства. 

Верховный суд Ингушетии приговорил 30-летнего Рамазана Экажева и 26-летнего Алихана Хидриева к 11 и пяти годам лишения свободы по делу о приготовлении к диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса. Алихан Хидриев отрицает свое знакомство с Рамазаном Экажевым. Экажев в суде признал обвинение лишь частично.

14 февраля жительница Ростовской области заподозрена в переводах денег экстремистской организации в 2021 и 2022 годах. Она находится под домашним арестом. Если ее вина будет доказана, ей грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

