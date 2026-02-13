Защита Экажева и Хидриева раскрыла детали дела о подготовке диверсии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Ингушетии Алихан Хидриев, проходивший по делу о подготовке диверсии вместе с Рамазаном Экажевым, отрицает свое знакомство с последним. Экажев в суде признал обвинение лишь частично.

Как писал "Кавказский узел", в 2024 году по делу о подготовке взрыва на нефтебазе был арестован житель Ингушетии Рамазан Экажев. Его дело рассматривалось в Верховном суде Ингушетии. По делу проходил также Алихан Хидриев, ему вменяли только незаконный оборот взрывных устройств. Сегодня суд приговорил Экажева к 11 годам строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей, а Хидриева к пяти годам общего режима со штрафом в 300 тысяч.

Осужденный сегодня по обвинению в подготовке диверсии Рамазан Экажев признавал вину в ходе предварительного следствия, но частично отказался от своих признаний во время судебного процесса, сообщил "Кавказскому узлу" его адвокат Хазбулат Ахильгов.

"Я его только в суде защищал, но до меня он признавал вину, а затем частично отказался от признаний. Сейчас мы частично что-то признаем, что-то нет," - сказал Ахильгов.

Алихан Хидриев, хотя и осужден по одному делу с Экажевым, не признает, что контактировал с ним. Предъявленное ему обвинение в незаконном обороте взрывных устройств полностью признал, сообщила, в свою очередь, его адвокат.

"Хидриев по просьбе соседа хранил взрывное устройство. Экажев ничего не просил и вообще они не контактировали. Хидриев вину признал", - сообщила Лида Хидриева "Кавказскому узлу".

Оба адвоката сегодня были не готовы ответить на вопрос, будет ли подана апелляция на приговор.

"Кавказский узел" также писал, что в конце января 2026 года жители Ингушетии Ахмед Сакалов и Мухаммад Тумгоев были приговорены к 13 и 12 годам колонии соответственно по обвинению в подготовке диверсии и незаконном обороте взрывных устройств. Данные 30-летнего уроженца Назрани Рамазана Экажева и 31-летнего уроженца Назрани Мухаммада Тумгоева были внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга в один день, 23 сентября 2024 года, следует из данных Telegram-бота, отслеживающего обновления в перечне.