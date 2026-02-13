×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:38, 13 февраля 2026

Защита Экажева и Хидриева раскрыла детали дела о подготовке диверсии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Ингушетии Алихан Хидриев, проходивший по делу о подготовке диверсии вместе с Рамазаном Экажевым, отрицает свое знакомство с последним. Экажев в суде признал обвинение лишь частично.

Как писал "Кавказский узел", в 2024 году по делу о подготовке взрыва на нефтебазе был арестован житель Ингушетии Рамазан Экажев. Его дело рассматривалось в Верховном суде Ингушетии. По делу проходил также Алихан Хидриев, ему вменяли только незаконный оборот взрывных устройств. Сегодня суд приговорил Экажева к 11 годам строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей, а Хидриева к пяти годам общего режима со штрафом в 300 тысяч. 

Осужденный сегодня по обвинению в подготовке диверсии Рамазан Экажев признавал вину в ходе предварительного следствия, но частично отказался от своих признаний во время судебного процесса, сообщил "Кавказскому узлу" его адвокат Хазбулат Ахильгов. 

"Я его только в суде защищал, но до меня он признавал вину, а затем частично отказался от признаний. Сейчас мы частично что-то признаем, что-то нет," - сказал Ахильгов. 

Алихан Хидриев, хотя и осужден по одному делу с Экажевым, не признает, что контактировал с ним. Предъявленное ему обвинение в незаконном обороте взрывных устройств полностью признал, сообщила, в свою очередь, его адвокат. 

"Хидриев по просьбе соседа хранил взрывное устройство. Экажев ничего не просил и вообще они не контактировали. Хидриев вину признал", - сообщила Лида Хидриева "Кавказскому узлу". 

Оба адвоката сегодня были не готовы ответить на вопрос, будет ли подана апелляция на приговор.

"Кавказский узел" также писал, что в конце января 2026 года жители Ингушетии Ахмед Сакалов и Мухаммад Тумгоев были приговорены к 13 и 12 годам колонии соответственно по обвинению в подготовке диверсии и незаконном обороте взрывных устройств. Данные 30-летнего уроженца Назрани Рамазана Экажева и 31-летнего уроженца Назрани Мухаммада Тумгоева были внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга в один день, 23 сентября 2024 года, следует из данных Telegram-бота, отслеживающего обновления в перечне. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
02:46, 30 января 2026
Правозащитницы оценили риск насильственного возвращения Айны Манькиевой в Ингушетию
Двое заключенных. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:51, 29 января 2026
Два жителя Ингушетии приговорены к длительным срокам по делу о подготовке диверсии
Айна Манькиева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
21:59, 22 января 2026
Отец Айны Манькиевой пригрозил "любой ценой" найти дочь
Айна Манькиева. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Кавказ без матери" от 23.05.25, https://t.me/heda_media/1454.
22:11, 20 января 2026
МВД удалило из базы розыска уроженку Ингушетии Айну Манькиеву
Залина Евкурова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16:27, 19 января 2026
Петиция о защите прав матерей на Северном Кавказе набрала чуть более 80 голосов за три дня
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:41, 13 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Последние записи в блогах
Фото
21:16, 22 ноября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
ОБЪЯВЛЕНИЕ о начале Конкурса!!!
Фото
17:13, 24 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Параллельная реальность. Пожизненно осужденный жалуется на нарушение его прав
Фото
15:56, 6 октября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Горная Ингушетия!
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Акция студентов университета имени Илии. Кадр видеосюжета телеканала Pirveli
13 февраля 2026, 23:58
Стихийная акция студентов предварила собрание на проспекте Руставели

Здание горсуда Черкесска. Фото: пресс-служба суда
13 февраля 2026, 20:45
Суд огласил обвинение по коррупционному делу брата главы Ингушетии

Анатолий Вассерман (слева) и Апти Алаудинов. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=vqliAtNYajw
13 февраля 2026, 16:53
Алаудинов вспомнил о конфликте с Вассерманом

Двенадцатая временная табличка исчезла с дома Политковской. 13 февраля 2026 г. Скриншот видео https://t.me/rusnews/80351
13 февраля 2026, 12:54
Двенадцатая временная табличка исчезла с дома Политковской

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше