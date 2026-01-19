Петиция о защите прав матерей на Северном Кавказе набрала чуть более 80 голосов за три дня

Лишь 82 подписи собрала за более, чем трое суток петиция, где уроженка Ингушетии Залина Евкурова требует обеспечить исполнение законов РФ в северокавказских республиках. При этом в ходе обсуждения в Facebook* "Кавказского узла" было оставлено 280 комментариев за два дня.

Как писал "Кавказский узел", уроженка Ингушетии Залина Евкурова инициировала кампанию по защите прав матерей на Северном Кавказе в память о своей сестре Пятимат, умершей после семи лет борьбы за право увидеть сына, которого у нее силой забрал бывший муж.

Тяжелобольная жительница Ингушетии Пятимат Евкурова умерла, даже не увидев повзрослевшего ребенка. Ее сестра в декабре обратилась к главе СКР, требуя наказать виновных в нарушении прав Пятимат. То, как родственники мужа обошлись с Пятимат, противоречит правилам ислама и нормам человечности, указали пользователи соцсети.

157 подписей собрала к 16.00 мск петиция Залины Евкуровой с требованием обеспечить справедливость для матерей и не разлучать их с детьми, которая была опубликована на портале Change.org 15 января. Отметим, что с 04.05 мск 16 января петицию поддержали лишь 82 человека.

Залина обращает внимание, что ее сестру лишали встреч с сыном и даже возможности его увидеть со ссылкой на "традиции" и под прикрытием авторитета старейшин. "На нашу семью оказывалось серьезное давление: манипулировали традицией, культурой, авторитетом старших, чтобы лишить Пятимат ее законных прав", - отмечается в тексте петиции. Евкурова обращает внимание, что случай ее сестры не является единичным, называя массовое нарушение прав матерей в Ингушетии и на Северном Кавказе системной проблемой. Другие матери, разлученные с детьми, также сталкивались с давлением и вмешательством старейшин, отмечает она. "Фактически традиция и религия используются как инструмент дискриминации, а не как культурная норма", - говорится в тексте.

Пост в Facebook* "Кавказского узла", посвящённый петиции Залины Евкуровой, набрал к 16.00 мск 280 комментариев. Главная тема дискуссии среди читателей заключается в том, насколько религия и обычай должны влиять на вопросы опеки и семейных конфликтов.

"По собственному желанию вышла замуж, родила детей и потом бай-бай. Это неправильно. Она должна слушать своего мужа, ни один мужчина не бросит послушную жену. Если нет, как пришла, так и уходи!" - заявил комментатор с ником Uvais Kantaev.

"Не думаю, что на Кавказе огромная проблема с подобным явлением. Уверен, что это редкие случаи. И связано это с тем, что молодые разведённые женщины в последствии выходят замуж за других, то есть устраивают свою личную жизнь. И дети остаются со стариками", - считает Ond Top.

"Все правила при разводе прописаны в шариате. Старейшины тоже по справедливости решают, но обычно родители не могут друг с другом договориться", - отметил Ruslan Bichuev.

"При чем тут шариат? На территории РФ действуют светские законы", - возразила ему Olga Ahshunna Afanaseva.

"Если такое имеет место быть - то это не традиция, а дикость! Что за традиция - разлучать мать с ребёнком и не давать видеться с ним? Кем это придумано? Кто-нибудь из них подумал о ребёнке, каково ему не видеть мать? Да, ребёнок не имеет права голоса, но он ведь когда-то вырастет и скажет свое слово! Хотя к этому времени (религиозные авторитеты) помрут, сломав человеку детство, судьбу", - считает Tom Peterson.

Большая часть комментаторов высказала солидарность с Залиной Евкуровой, назвав разлучение матерей с детьми преступлением и средневековой жестокостью.

"Это страшно, когда у матери отнимают детей. Если б я когда-то не сделала ноги с двумя детьми, у меня их тоже бы отняли! И это было в 80-х годах, тогда и разводов не было почти. Если б мне и дали развод, то и детей бы не оставили. Зачем этому отцу дети? Он женится на другой, которая не даст тепла как мать, и будут страдать дети", - поделилась своим опытом Мариета Дзеитова.

"Я полностью поддерживаю эту девушку. Дети должны быть с матерью. Никто не заменит Мать ребенку. И не говорите мне про бабушку, про теть и дядь. Те, кто это оправдывает, мне вас искренне жаль, у вас ни души, ни сердца, ни сострадания к ребенку", - написала Римма Дымова.

"Ладно дети остаются с отцом при разводе. Это еще могу понять, хотя я сама ни за что бы не оставила. Но почему матери запрещают видеться с ребенком? Это что за кощунство и средневековье? Дети должны общаться с матерью! Если даже не ради матери, то ради детей. Каждому ребенку очень нужна мама!" - выразила свою позицию Susa Hch.

"Ислам не позволяет унижать и обижать женщин и детей. Просто понимаешь, не все на Кавказе исповедуют ислам, есть те, кто отступил от религии", - высказал свою позицию Хасан Аль Ингуши.

Отметим, что на Северном Кавказе матери часто оказываются разлучены с детьми после развода с мужем и годами добиваются возможности хотя бы видеть своих детей, говорится в справке "Кавказского узла" "Мария Смелая - одна из матерей, которых на Кавказе разлучили с детьми". 10 октября стало известно, что ЕСПЧ признал нарушенными права москвички Жанетты Тухаевой, которая судилась с отцом своих двоих сыновей за опеку в Москве, Чечне и Дагестане. Жанетта до сих пор не может встретиться со старшим сыном, которого она не видела больше десяти лет, несмотря на все решения судов в ее пользу. Она инициировала лишение бывшего супруга родительских прав из-за долга по алиментам в 3,5 миллиона.